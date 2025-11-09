https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350402.html

Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям

Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям - 09.11.2025, ПРАЙМ

Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям

В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T11:11+0300

2025-11-09T11:11+0300

2025-11-09T11:11+0300

россия

общество

рф

сша

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности. "Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчёт возможности продолжения диалога", - заявил Лавров.

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, сша, сергей лавров