https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350402.html
Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям
Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям
В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:11+0300
2025-11-09T11:11+0300
2025-11-09T11:11+0300
россия
общество
рф
сша
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_e3b2280d2211e2ecdbc59a37ccde099f.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. В настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Министр отметил, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности. "Пока ждем. Американской стороне переданы наши предложения и по дипнедвижимости и по авиасообщению. Сейчас идут рабочие контакты насчёт возможности продолжения диалога", - заявил Лавров.
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860062965_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_a5cc103bba00d73af382a6d786b475b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, сша, сергей лавров
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Сергей Лавров
Лавров рассказал о диалоге России и США по двусторонним раздражителям
Лавров: РФ и США обсуждают возможность продолжения диалога по двусторонним раздражителям