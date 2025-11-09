https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350686.html
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта
Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:13+0300
2025-11-09T11:13+0300
2025-11-09T11:13+0300
россия
общество
крым
украина
севастополь
сергей лавров
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/96/841959610_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_100f7579e9c58c04f5f538470ebe05f9.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", - сказал Лавров агентству. Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт. "Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", - указал он.
крым
украина
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/96/841959610_211:0:2848:1978_1920x0_80_0_0_13ede7b69b56bd0297478704096a19d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , крым, украина, севастополь, сергей лавров, мид рф
РОССИЯ, Общество , КРЫМ, УКРАИНА, СЕВАСТОПОЛЬ, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта
Лавров: конфликт на Украине невозможно завершить без учета интересов России
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ.
Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью
РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", - сказал Лавров агентству.
Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.
"Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", - указал он.