Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта - 09.11.2025
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта
2025-11-09T11:13+0300
2025-11-09T11:13+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", - сказал Лавров агентству. Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт. "Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", - указал он.
11:13 09.11.2025
 
Лавров призвал учитывать интересы России в вопросе украинского конфликта

Лавров: конфликт на Украине невозможно завершить без учета интересов России

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Завершение конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин и учета российских интересов, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"…Завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин", - сказал Лавров агентству.
Министр подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма для российской стороны закрыт.
"Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией", - указал он.
 
