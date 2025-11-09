https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350844.html
Лавров оценил договоренности России и США по Украине, достигнутые на Аляске
Лавров оценил договоренности России и США по Украине, достигнутые на Аляске - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил договоренности России и США по Украине, достигнутые на Аляске
Анкориджские договоренности РФ и США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную... | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Анкориджские договоренности РФ и США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на их (договоренностей - ред.), по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной", - сказал министр агентству. Он подчеркнул, что российская сторона не забывает и о необходимости устранения первопричин конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
