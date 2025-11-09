https://1prime.ru/20251109/lavrov-864350844.html

Лавров оценил договоренности России и США по Украине, достигнутые на Аляске

россия

мировая экономика

рф

сша

украина

владимир путин

сергей лавров

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861440679_0:0:3397:1912_1920x0_80_0_0_f1067aa38fa512bb891d428043fddecf.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Анкориджские договоренности РФ и США касательно Украины компромиссны, но Россия не отказывается от принципиальных моментов, включая свою территориальную целостность, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Несмотря на их (договоренностей - ред.), по сути, компромиссный характер, мы не отказывались и не отказываемся от принципиальных для нас моментов. И американцы понимают это. Никто не ставит под вопрос территориальную целостность России и выбор жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, принявших в ходе референдумов в 2014 и 2022 годах судьбоносные решения о воссоединении с исторической Родиной", - сказал министр агентству. Он подчеркнул, что российская сторона не забывает и о необходимости устранения первопричин конфликта. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.

россия, мировая экономика, рф, сша, украина, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп