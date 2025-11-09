Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров - 09.11.2025
У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, предположил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Тогда (на саммите на Аляске - ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны", - сказал министр агентству. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
11:20 09.11.2025
 
У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров

Лавров: США столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Зеленского не мешать миру

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
