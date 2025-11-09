https://1prime.ru/20251109/lavrov-864351103.html

У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров

У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ

У США не выходит убедить Зеленского не мешать миру, считает Лавров

США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, предположил в интервью РИА Новости... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T11:20+0300

2025-11-09T11:20+0300

2025-11-09T11:20+0300

общество

мировая экономика

сша

украина

аляска

владимир зеленский

владимир путин

сергей лавров

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. США, похоже, столкнулись с трудностями, пытаясь убедить Владимира Зеленского не мешать мирному урегулированию на Украине, предположил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров. "Тогда (на саммите на Аляске - ред.) американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью "партии войны", - сказал министр агентству. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.

сша

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, украина, аляска, владимир зеленский, владимир путин, сергей лавров, мид рф