Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству. Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США. "Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр. Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
