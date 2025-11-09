https://1prime.ru/20251109/lavrov-864351415.html

Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров

Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ

Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров

Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T11:24+0300

2025-11-09T11:24+0300

2025-11-09T11:24+0300

россия

сша

рф

владимир путин

сергей лавров

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству. Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США. "Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр. Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп