Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров
Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:24+0300
2025-11-09T11:24+0300
россия
сша
рф
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849069749_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_4b21aaf22e3aaae0a77b69e3611fac3d.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству. Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США. "Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр. Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
сша
рф
россия, сша, рф, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
РОССИЯ, США, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
11:24 09.11.2025
 
Россия не собирается уговаривать США принять идею по ДСНВ, заявил Лавров

Лавров: Россия не собирается уговаривать США продлить ограничения по ДСНВ

Сергей Лавров
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается уговаривать США принять идею президента Владимира Путина о продлении на год после февраля 2026 года ограничений, заложенных в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уговаривать мы никого не собираемся. Полагаем, что наш шаг отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Готовы к любому развитию событий. Однако надеемся, что результат будет положительным", - сказал министр агентству.
Он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется только взаимность со стороны США.
"Мы будем придерживаться добровольных ограничений только если и ровно до тех пор, пока и другая сторона будет их придерживаться", - указал министр.
Ранее президент Путин объявил, что РФ готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.
 
РОССИЯ США РФ Владимир Путин Сергей Лавров Дональд Трамп
 
 
