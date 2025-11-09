https://1prime.ru/20251109/lotereya-864353693.html

Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Сразу 14 жителей российских регионов стали миллионерами в рамках розыгрыша лотереи "Мечталлион" в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России. "Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи "Мечталлион" стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей", - сообщили в компании. Там уточнили, что счастливые билеты они купили в Москве, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, Республике Башкортостан, Ленинградской и Ростовской областях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении. Общая сумма всех выигрышей тиража №164 "Мечталлион" превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов – более 210 тысяч штук.

