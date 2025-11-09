https://1prime.ru/20251109/lotereya-864353693.html
Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее
Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее - 09.11.2025, ПРАЙМ
Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее
Сразу 14 жителей российских регионов стали миллионерами в рамках розыгрыша лотереи "Мечталлион" в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T16:31+0300
2025-11-09T16:31+0300
2025-11-09T16:56+0300
бизнес
россия
москва
хабаровский край
ростовская область
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Сразу 14 жителей российских регионов стали миллионерами в рамках розыгрыша лотереи "Мечталлион" в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей "Национальная лотерея", организованных Минфином России. "Четырнадцать участников сегодняшнего тиража лотереи "Мечталлион" стали миллионерами, выиграв призы по 1 миллиону рублей", - сообщили в компании. Там уточнили, что счастливые билеты они купили в Москве, Камчатском, Краснодарском, Пермском и Хабаровском краях, Республике Башкортостан, Ленинградской и Ростовской областях, а также онлайн: на сайте и в мобильном приложении. Общая сумма всех выигрышей тиража №164 "Мечталлион" превысила 36 миллионов рублей, а количество выигрышных билетов – более 210 тысяч штук.
москва
хабаровский край
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, хабаровский край, ростовская область, минфин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Хабаровский край, Ростовская область, Минфин
Сразу 14 россиян выиграли по миллиону в одной лотерее
Сразу 14 россиян выиграли по одному миллиону рублей в лотерее "Мечталлион"