В Москве сняли ограничения на работу причала третьего маршрута

В Москве сняли ограничения на работу причала третьего маршрута

2025-11-09T00:32+0300

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на работу причала третьего маршрута речного электротранспорта в Москве сняты, сообщает столичный дептранс. Накануне дептранс сообщал, что причал третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" в Москве временно не работает. Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" в субботу рассказала РИА Новости о задымлении на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве. "️Временные ограничения работы причала третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" сняты. С утра причал "Новоспасский" продолжит работать по расписанию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

