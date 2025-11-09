https://1prime.ru/20251109/moskva-864344712.html
В Москве сняли ограничения на работу причала третьего маршрута
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на работу причала третьего маршрута речного электротранспорта в Москве сняты, сообщает столичный дептранс.
Накануне дептранс сообщал, что причал третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" в Москве временно не работает. Пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок" в субботу рассказала РИА Новости о задымлении на судне "Чечера" на причале "Новоспасский" в Москве.
"️Временные ограничения работы причала третьего маршрута регулярного речного электротранспорта "Новоспасский" сняты. С утра причал "Новоспасский" продолжит работать по расписанию", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
