МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя - 09.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251109/mvd-864351834.html
МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя
МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя - 09.11.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя
Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:29+0300
2025-11-09T11:29+0300
финансы
банки
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/77319/10/773191062_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f8797622c72709b6de66e3ac70932a58.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные. "Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка. Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
финансы, банки, россия, мвд
Финансы, Банки, РОССИЯ, МВД
11:29 09.11.2025
 
МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя

МВД: не стоит делиться цифрами на оборотной стороне банковской карты и пин-кодом

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные.
"Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка. Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
 
