МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя

МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя - 09.11.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, какие данные банковской карты раскрывать нельзя

Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T11:29+0300

2025-11-09T11:29+0300

2025-11-09T11:29+0300

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Номер банковской карты, расчетного счета или телефона можно сообщить третьим лицам, а вот цифрами на оборотной стороне карты, пин-кодом, паролями из банковских уведомлений и сроком действия карты делиться не стоит, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Как отметили в ведомстве, чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам - по незнанию или доверчивости - сообщает им нужные данные. "Какие реквизиты банковской карты можно и нельзя сообщать третьим лицам. Можно указать для перевода денег: номер банковской карты, номер расчетного счета, к которому привязана карта, номер телефона, к которому привязан счет и название банка. Данные, которые нельзя никому сообщать: три цифры на оборотной стороне карты, пин-код карты, пароли и коды из банковских уведомлений, срок действия карты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

2025

