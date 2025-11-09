https://1prime.ru/20251109/nato-864346965.html

Пушков жестко поставил на место Рютте после слов о России

Пушков жестко поставил на место Рютте после слов о России

Пушков жестко поставил на место Рютте после слов о России

09.11.2025

2025-11-09T07:04+0300

2025-11-09T07:04+0300

2025-11-09T07:04+0300

мировая экономика

общество

москва

европа

запад

марк рютте

владимир путин

андрей белоусов

нато

welt am sonntag

МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражает тревогу по поводу "ядерной риторики" России, однако, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, он продолжает проявлять неуместную легкость в восприятии напряженности между Москвой и НАТО. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале. "В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем", — отметил сенатор, комментируя последнее заявление Рютте о сдерживании России.Пушков также указал на то, что работа генсека НАТО с солидной зарплатой, по-видимому, ослабила его заботу о гражданах и судьбах европейцев. "Он произносит речи, наносит визиты, неизменно находится в хорошем настроении и смеется над ними", — добавил Пушков. Ранее, в интервью газете Welt am Sonntag, Рютте заявил, что НАТО в будущем намерена ещё больше акцентировать внимание на своём ядерном потенциале для более убедительного сдерживания. По мнению генсека альянса, Россия использует "опасную и безрассудную ядерную риторику", и в этой связи жители Запада "должны сохранять спокойствие, так как НАТО обладает значительным ядерным сдерживающим потенциалом, поддерживающим мир". Президент России Владимир Путин утверждал, что Москва не занимается ядерным запугиванием, а придерживается политики ядерного сдерживания. Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявлял, что действия Запада подрывают основы конструктивного диалога между государствами, обладающими ядерным арсеналом.

москва

европа

запад

2025

марк рютте, владимир путин, андрей белоусов, нато, welt am sonntag