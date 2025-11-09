https://1prime.ru/20251109/odessa-864355642.html

"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками

"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - 09.11.2025

"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками

В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание... | 09.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание "Политика страны". "Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении. На кадрах видно, как работники военкомата и полиции стараются удержать мужчину, который практически лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина. Прохожие, не оставшись в стороне, вмешались в конфликт. "Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они. После начала конфликта на Украине киевская власть объявила всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили покидать страну. При этом сам процесс мобилизации часто сопровождается насилием. В интернете множество видео, где видно, как представители украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.

