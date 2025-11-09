https://1prime.ru/20251109/odessa-864355642.html
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T20:57+0300
2025-11-09T20:57+0300
2025-11-09T20:57+0300
одесса
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/09/864355494_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_2b2aa8f8fce118053aba915151928ac3.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание "Политика страны". "Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении. На кадрах видно, как работники военкомата и полиции стараются удержать мужчину, который практически лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина. Прохожие, не оставшись в стороне, вмешались в конфликт. "Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они. После начала конфликта на Украине киевская власть объявила всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили покидать страну. При этом сам процесс мобилизации часто сопровождается насилием. В интернете множество видео, где видно, как представители украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
https://1prime.ru/20251109/zapad-864354188.html
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864354923.html
одесса
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/09/864355494_89:0:622:400_1920x0_80_0_0_cceb2245953a05b15765fafef65ff7a6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
В Одессе военкомы применили газ против вступившихся за их жертву
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание "Политика страны
".
"Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении.
"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине
На кадрах видно, как работники военкомата и полиции стараются удержать мужчину, который практически лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина.
Прохожие, не оставшись в стороне, вмешались в конфликт.
"Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они.
После начала конфликта на Украине
киевская власть объявила всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили покидать страну. При этом сам процесс мобилизации часто сопровождается насилием. В интернете множество видео, где видно, как представители украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
"Только начало": в Киеве высказались после российского удара возмездия