"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - 09.11.2025
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками
В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T20:57+0300
2025-11-09T20:57+0300
одесса
украина
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание "Политика страны". "Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении. На кадрах видно, как работники военкомата и полиции стараются удержать мужчину, который практически лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина. Прохожие, не оставшись в стороне, вмешались в конфликт. "Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они. После начала конфликта на Украине киевская власть объявила всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили покидать страну. При этом сам процесс мобилизации часто сопровождается насилием. В интернете множество видео, где видно, как представители украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
одесса
украина
Новости
ru-RU
одесса, украина
Одесса, УКРАИНА
20:57 09.11.2025
 
"Ты из SS!" В Одессе произошла потасовка с силовиками

В Одессе военкомы применили газ против вступившихся за их жертву

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. В Одессе местные жители попытались защитить мужчину от сотрудников ТЦК, в ответ на это силовики использовали слезоточивый газ, передает украинское издание "Политика страны".
"Во время попытки задержания мужчины возникла потасовка. Парень оказал сопротивление, после чего его начали силой скручивать. В конфликт вмешались прохожие, сотрудники применили газ", — говорится в сообщении.
На кадрах видно, как работники военкомата и полиции стараются удержать мужчину, который практически лежит на земле. Рядом с ним плачет женщина.
Прохожие, не оставшись в стороне, вмешались в конфликт.
"Ты не полиция, ты из СС, садист, гестапо! Чистые гестаповцы!" — выкрикивали они.
После начала конфликта на Украине киевская власть объявила всеобщую мобилизацию. Мужчинам запретили покидать страну. При этом сам процесс мобилизации часто сопровождается насилием. В интернете множество видео, где видно, как представители украинских военкоматов насильно затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.
ОдессаУКРАИНА
 
 
Заголовок открываемого материала