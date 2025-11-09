Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27 миллионов рублей - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/pensionerka-864354372.html
В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27 миллионов рублей
В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27 миллионов рублей - 09.11.2025, ПРАЙМ
В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27 миллионов рублей
Более 27,8 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве, сообщает столичная прокуратура. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T17:04+0300
2025-11-09T17:04+0300
россия
общество
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Более 27,8 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве, сообщает столичная прокуратура. "Под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи мошенники похитили у столичной пенсионерки более 27,8 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Согласно сообщению, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сказал, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Кроме того, аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и женщина сможет не платить за телефон шесть месяцев. Пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался, рассказали в ведомстве. Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик, которая, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедила потерпевшую передать более 600 тысяч рублей курьеру. Далее по указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и сим-карту, а также один килограмм золота за 9 миллионов рублей. Уточняется, что золото и оставшиеся сбережения она также передала криминальному посыльному. Помимо этого, мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке "черных риелторов". Введенная в заблуждение женщина продала свою квартиру, а деньги не получила, так как "телефонные кураторы" убедили ее в фиктивности сделки. Когда якобы начались мероприятия по поимке "черных риелторов", пострадавшей сказали покинуть квартиру, снять другое жилье и находиться там до момента задержания злоумышленников. "Пенсионерка 61 день жила в съемной квартире в Московской области, а когда аферисты перестали выходить на связь, вернулась к себе домой, обнаружила смененные замки и отсутствие своих вещей. Установление всех обстоятельств на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре", - сообщили в ведомстве.
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, московская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Московская область
17:04 09.11.2025
 
В Москве мошенники похитили у пенсионерки более 27 миллионов рублей

У столичной пенсионерки похитили более 27 млн руб под предлогом перерасчета оплаты связи

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Более 27,8 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки под предлогом перерасчета оплаты услуг связи в Москве, сообщает столичная прокуратура.
"Под предлогом перерасчета оплаты за услуги связи мошенники похитили у столичной пенсионерки более 27,8 миллиона рублей", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщению, женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сказал, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Кроме того, аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и женщина сможет не платить за телефон шесть месяцев. Пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался, рассказали в ведомстве.
Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик, которая, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедила потерпевшую передать более 600 тысяч рублей курьеру. Далее по указанию аферистов пенсионерка купила новый телефон и сим-карту, а также один килограмм золота за 9 миллионов рублей. Уточняется, что золото и оставшиеся сбережения она также передала криминальному посыльному.
Помимо этого, мошенники уговорили пенсионерку принять участие в якобы проводимой операции по поимке "черных риелторов". Введенная в заблуждение женщина продала свою квартиру, а деньги не получила, так как "телефонные кураторы" убедили ее в фиктивности сделки. Когда якобы начались мероприятия по поимке "черных риелторов", пострадавшей сказали покинуть квартиру, снять другое жилье и находиться там до момента задержания злоумышленников.
"Пенсионерка 61 день жила в съемной квартире в Московской области, а когда аферисты перестали выходить на связь, вернулась к себе домой, обнаружила смененные замки и отсутствие своих вещей. Установление всех обстоятельств на контроле в Кунцевской межрайонной прокуратуре", - сообщили в ведомстве.
 
РОССИЯОбществоМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала