Песков: Россия не намерена нарушать обязательства по ядерным испытаниям
2025-11-09T14:16+0300
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Россия не собирается нарушать обязательства по запрету ядерных испытаний, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Президент РФ Владимир) Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать", - сказал Песков тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину. Он отметил, что в том случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально. Ранее президент США Дональд Трамп распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами.
