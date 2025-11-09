Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Испытания "Буревестника" и "Посейдона" не являются ядерными, заявил Песков - 09.11.2025
https://1prime.ru/20251109/peskov-864352617.html
Испытания "Буревестника" и "Посейдона" не являются ядерными, заявил Песков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами. "Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину. "Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", - добавил он.
2025
14:20 09.11.2025
 
Испытания "Буревестника" и "Посейдона" не являются ядерными, заявил Песков

Песков подчеркнул, что ядерный двигатель и взрыв являются совершенно разными темами

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.
"Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", - добавил он.
 
