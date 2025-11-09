https://1prime.ru/20251109/prezident-864345141.html

Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными

Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными

КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом. Соответствующее видео опубликовал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). "Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом. В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.

2025

