Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251109/prezident-864345262.html
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными - 09.11.2025, ПРАЙМ
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными
Расширен второй абзац | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T03:38+0300
2025-11-09T03:38+0300
экономика
мировая экономика
общество
сирия
сша
рф
дональд трамп
мид
instagram
meta
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864345262.jpg?1762648719
Расширен второй абзац КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом. Соответствующее видео опубликовал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Где и когда сделано видео - не уточняется. "Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом. В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация). Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб. В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
сирия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сирия, сша, рф, дональд трамп, мид, instagram, meta
Экономика, Мировая экономика, Общество , СИРИЯ, США, РФ, Дональд Трамп, МИД, Instagram, Meta
03:38 09.11.2025
 
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными

Ахмед аш-Шараа сыграл в баскетбол с Брэдом Купером и Кевином Ламбертом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Расширен второй абзац
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом.
Соответствующее видео опубликовал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Где и когда сделано видео - не уточняется.
"Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом.
В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСИРИЯСШАРФДональд ТрампМИДInstagramMeta
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала