Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными - 09.11.2025, ПРАЙМ
Президент Сирии сыграл в баскетбол с американскими военными
09.11.2025
2025-11-09T03:38+0300
2025-11-09T03:38+0300
2025-11-09T03:38+0300
Расширен второй абзац
КАИР, 9 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом.
Соответствующее видео опубликовал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Где и когда сделано видео - не уточняется.
"Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом.
В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
