Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251109/rossija-864345695.html
Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол
Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол - 09.11.2025, ПРАЙМ
Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол
Экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране, сообщил в интервью РИА... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T05:23+0300
2025-11-09T05:27+0300
экономика
россия
мировая экономика
судан
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864345695.jpg?1762655231
ДОХА, 9 ноя - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Судан Андрей Черновол. "Наше двустороннее взаимодействие только набирает обороты. Согласен, что затянувшийся внутрисуданский конфликт создает известные сложности для российских компаний. Однако сотрудничество не останавливалось даже в самом тяжелом для Судана 2023 году", - отметил дипломат. Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия. "Это большой шаг вперед. Рассчитываем на практическую реализацию всех прежних и вновь достигнутых договоренностей", - добавил Черновол. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 10 ноября.
судан
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, судан, рф, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, СУДАН, РФ, МОСКВА
05:23 09.11.2025 (обновлено: 05:27 09.11.2025)
 
Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол

Посол Черновол: сотрудничество России и Судана набирает обороты

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 9 ноя - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Судан Андрей Черновол.
"Наше двустороннее взаимодействие только набирает обороты. Согласен, что затянувшийся внутрисуданский конфликт создает известные сложности для российских компаний. Однако сотрудничество не останавливалось даже в самом тяжелом для Судана 2023 году", - отметил дипломат.
Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия.
"Это большой шаг вперед. Рассчитываем на практическую реализацию всех прежних и вновь достигнутых договоренностей", - добавил Черновол.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 10 ноября.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСУДАНРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала