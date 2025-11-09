https://1prime.ru/20251109/rossija-864345695.html

Сотрудничество России и Судана набирает обороты, заявил посол

ДОХА, 9 ноя - ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Экономическое взаимодействие России и Судана набирает обороты, несмотря на затянувшийся военный конфликт в этой африканской стране, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Республике Судан Андрей Черновол. "Наше двустороннее взаимодействие только набирает обороты. Согласен, что затянувшийся внутрисуданский конфликт создает известные сложности для российских компаний. Однако сотрудничество не останавливалось даже в самом тяжелом для Судана 2023 году", - отметил дипломат. Он напомнил, что после двухлетнего перерыва в сентябре этого года в Москве прошло восьмое заседание межправительственной комиссии между Суданом и Россией по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия. "Это большой шаг вперед. Рассчитываем на практическую реализацию всех прежних и вновь достигнутых договоренностей", - добавил Черновол. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля рассказали о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 10 ноября.

