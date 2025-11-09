Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио - 09.11.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T11:12+0300
2025-11-09T11:12+0300
россия
общество
рф
сша
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/11/860817196_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_27c7f52191ad4bbca89752039ba04f53.jpg
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, регулярное общение важно для обсуждения двусторонних и украинского вопросов. "Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется", - сказал Лавров.
рф
сша
россия, общество , рф, сша, сергей лавров, марко рубио
РОССИЯ, Общество , РФ, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
11:12 09.11.2025
 
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио

Лавров заявил, что готов к личным встречам с Рубио, когда они потребуются

© РИА Новости . POOL
Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, регулярное общение важно для обсуждения двусторонних и украинского вопросов.
"Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется", - сказал Лавров.
 
РОССИЯ Общество РФ США Сергей Лавров Марко Рубио
 
 
