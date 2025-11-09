https://1prime.ru/20251109/rubio-864350547.html
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио - 09.11.2025
Лавров заявил, что готов к проведению личных встреч с Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, регулярное общение важно для обсуждения двусторонних и украинского вопросов. "Мы с госсекретарем Марко Рубио понимаем необходимость регулярного общения. Оно важно для обсуждения украинского вопроса и для продвижения двусторонней повестки дня. Поэтому и общаемся по телефону, готовы и к проведению личных встреч, когда потребуется", - сказал Лавров.
