Киев ввел санкции против спецпредставителя президента России Дмитриева
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского.
На сайте Зеленского опубликован документ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В списке лиц, против которых введены санкции, значится Дмитриев.
Кроме того, санкции затронули представителя российской переговорной группы, генерал-лейтенанта Александра Зорина, бывшего главу конституционного суда Украины Алеександра Тупицкого, первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, министра сельского хозяйства России Оксаны Лут, заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Омельчука.
Из сообщения на сайте офиса Зеленского следует, что санкции также применены против российских издательств "Виче", " Питер", "Книжный мир", "Центрполиграф" и "Яуза".
Санкции, вводимые Киевом, традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас 23 октября сообщила, что ЕС принял 19-й пакет санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.