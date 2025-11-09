Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - 09.11.2025
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - 09.11.2025, ПРАЙМ
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму... | 09.11.2025, ПРАЙМ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллионов рублей, следует из материалов дела. "От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления... (Арбитражный суд – ред.) определил: исковое заявление возвратить заявителю", – говорится в определении суда. Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов. Так, арбитражный суд Петербурга 11 декабря начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск Минарика к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, а всего сербом с июня инициировано более десяти разбирательств. Помимо энергокомпаний, в число ответчиков входит "Новороссийский морской торговый порт", иск к которому Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 8 декабря. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

Суд вернул сербу, требующему дивиденды с компаний из РФ, иск к "Газпрому" на 89,5 млн руб

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллионов рублей, следует из материалов дела.
"От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления... (Арбитражный суд – ред.) определил: исковое заявление возвратить заявителю", – говорится в определении суда.
Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов.
Так, арбитражный суд Петербурга 11 декабря начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей.
Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск Минарика к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, а всего сербом с июня инициировано более десяти разбирательств. Помимо энергокомпаний, в число ответчиков входит "Новороссийский морской торговый порт", иск к которому Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 8 декабря.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
"Газпром" попросил суд взыскать с Linde 218 миллионов евро убытков
