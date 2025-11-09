https://1prime.ru/20251109/serb-864356390.html

Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей - 09.11.2025, ПРАЙМ

Суд вернул сербу иск к "Газпрому" на 89,5 миллиона рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T22:27+0300

2025-11-09T22:27+0300

2025-11-09T22:27+0300

происшествия

бизнес

газ

санкт-петербург

ленинградская область

сербия

газпром

россети ленэнерго

новороссийский морской торговый порт

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области возвратил сербу Роману Минарику его иск о взыскании с "Газпрома" невыплаченных дивидендов на сумму около 89,5 миллионов рублей, следует из материалов дела. "От истца поступило ходатайство о возвращении искового заявления... (Арбитражный суд – ред.) определил: исковое заявление возвратить заявителю", – говорится в определении суда. Согласно картотеке арбитражных дел, Минарик, который является гражданином Сербии, с июня 2025 года судится с различными российскими компаниями, требуя погашения задолженности по выплате дивидендов. Так, арбитражный суд Петербурга 11 декабря начнет рассматривать его иск к компании "Россети Ленэнерго" о взыскании задолженности по невыплаченным дивидендам на сумму около 24,4 миллиона рублей. Арбитражный суд Нижегородской области назначил на 13 ноября рассмотрение аналогичного иска Минарика к компании "Россети Центр и Приволжье" на 14,3 миллиона рублей. Арбитражный суд Москвы 18 ноября изучит иск Минарика к "Интер РАО ЕЭС" на 19,4 миллиона рублей, а всего сербом с июня инициировано более десяти разбирательств. Помимо энергокомпаний, в число ответчиков входит "Новороссийский морской торговый порт", иск к которому Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 8 декабря. После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. В качестве ответной меры Россия ввела свои ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

https://1prime.ru/20251025/gazprom-863928401.html

санкт-петербург

ленинградская область

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, газ, санкт-петербург, ленинградская область, сербия, газпром, россети ленэнерго, новороссийский морской торговый порт, россия