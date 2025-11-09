https://1prime.ru/20251109/ssha-864353844.html

СМИ рассказали о новом ударе США по Украине

Поставки американского оружия для Киева и партнеров США по НАТО временно прекращены из-за шатдауна, сообщает Axios. | 09.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Поставки американского оружия для Киева и партнеров США по НАТО временно прекращены из-за шатдауна, сообщает Axios."Отправка американского оружия на сумму более пяти миллиардов долларов для поддержки союзников по Североатлантическому альянсу и Украины отложены из-за приостановки работы правительства", — говорится в публикации.Эта пауза повлияла на передачу в Польшу, Данию и Хорватию ракет AMRAAM, систем Aegis и РСЗО HIMARS. Axios отметил, что точное назначение этих поставок остается неясным, но обычно европейские страны отправляют их затем в Киев.США начали новый финансовый год 1 октября, однако конгресс не успел утвердить бюджет, из-за чего правительство не может функционировать. Подобные шатдауны происходят регулярно, но текущий стал рекордным по продолжительности — он продолжается уже 38 дней. Это приводит к остановке работы части государственных учреждений, финансируемых через конгресс.Президент Дональд Трамп обвинил в этом демократов. Он пообещал использовать шатдаун для масштабного сокращения персонала и бюджетных ассигнований, а также для устранения программ, которых придерживаются республиканцы.Трамп подчеркнул, что без отмены процедуры, позволяющей меньшинству блокировать решения, конгресс может быть парализован на долгие годы. По его словам, ранее законодатель всегда принимал временные продления, но в этом случае такого не произошло.

2025

мировая экономика, киев, сша, дональд трамп, нато, украина