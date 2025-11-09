Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/tramp-864352985.html
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям - 09.11.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T14:31+0300
2025-11-09T14:31+0300
общество
россия
сша
рф
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_d3b734f01c44a5d8214902d0613ee397.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они прозвучали однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие. "Это (ядерные испытания - ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно - США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/1a/851799732_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_c55451dc814a8bea9d30196215e18fb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сша, рф, дмитрий песков, дональд трамп
Общество , РОССИЯ, США, РФ, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
14:31 09.11.2025
 
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям

Песков заявил, что заявления Трампа о ядерных испытаниях прозвучали однозначно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они прозвучали однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие.
"Это (ядерные испытания - ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно - США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
 
ОбществоРОССИЯСШАРФДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала