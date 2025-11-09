https://1prime.ru/20251109/tramp-864352985.html
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям
Песков прокомментировал заявления Трампа по ядерным испытаниям
2025-11-09T14:31+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они прозвучали однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие. "Это (ядерные испытания - ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно - США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
