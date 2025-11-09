https://1prime.ru/20251109/transport-864353387.html

Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие

Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие

АСТАНА, 9 ноя - ПРАЙМ.

АСТАНА, 9 ноя - ПРАЙМ. Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу изменений, внесенных в российское миграционное законодательство, обсудили на межправкомиссии в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина Казахстана. В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. "Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении. В казахстанском правительстве отметили, что на заседании МПК стороны обсудили транспортное взаимодействие двух стран. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай – Европа – Китай. "Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - добавили в кабинете министров Казахстана.

