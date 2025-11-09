https://1prime.ru/20251109/transport-864353387.html
Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие
Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие - 09.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие
Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T16:08+0300
2025-11-09T16:08+0300
2025-11-09T16:08+0300
россия
бизнес
казахстан
рф
китай
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_0:170:3041:1880_1920x0_80_0_0_9fedda55f0f0c0d271e4ff49623a3538.jpg
АСТАНА, 9 ноя - ПРАЙМ. Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу изменений, внесенных в российское миграционное законодательство, обсудили на межправкомиссии в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина Казахстана. В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука. "Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении. В казахстанском правительстве отметили, что на заседании МПК стороны обсудили транспортное взаимодействие двух стран. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай – Европа – Китай. "Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - добавили в кабинете министров Казахстана.
казахстан
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84069/14/840691404_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0264c397161fc5f3cd316e0c5288cfd9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, казахстан, рф, китай, алексей оверчук
РОССИЯ, Бизнес, КАЗАХСТАН, РФ, КИТАЙ, Алексей Оверчук
Россия и Казахстан обсудили транспортное взаимодействие
Межправкомиссия России и Казахстана обсудила транспортное взаимодействие
АСТАНА, 9 ноя - ПРАЙМ. Транспортное взаимодействие России и Казахстана, а также продление срока пребывания казахстанских автоперевозчиков на территории РФ после вступления в силу изменений, внесенных в российское миграционное законодательство, обсудили на межправкомиссии в Астане, сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина Казахстана.
В казахстанской столице прошло XXVI заседание межправительственной комиссии (МПК) с участием вице-премьера Казахстана
Серика Жумангарина и зампреда правительства РФ Алексея Оверчука
.
"Согласно новым нормам (вступили в силу с 1 января 2025 года - ред.), срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней", - говорится в сообщении.
В казахстанском правительстве отметили, что на заседании МПК стороны обсудили транспортное взаимодействие двух стран. В частности, рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык – Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай
– Европа
– Китай.
"Достигнута договоренность о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через казахстанско-российские пункты пропуска, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг" для увеличения грузопотока в двустороннем и транзитном сообщении", - добавили в кабинете министров Казахстана.