Турпоток из России в Китай достиг максимума за 13 лет

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек). Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.

