Турпоток из России в Китай достиг максимума за 13 лет - 09.11.2025
Турпоток из России в Китай достиг максимума за 13 лет
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года. Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек). Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.
туризм, бизнес, китай
Туризм, Бизнес, КИТАЙ
08:09 09.11.2025
 
Турпоток из России в Китай достиг максимума за 13 лет

Количество туристических поездок россиян в Китай достигло максимума за 13 лет

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Количество туристических поездок россиян в Китай в июле-сентябре текущего года достигло 383 тысяч - максимум за тринадцать лет, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Так, российские туристы в третьем квартале совершили 383 тысячи поездок в Китай, что на 13% больше уровня второго квартала и почти на четверть больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Настолько много россиян не отправлялись в туристические путешествия по Поднебесной уже 13 лет - последний раз больше было в третьем квартале 2012 года (407,6 тысячи человек).
Одной из причин такого роста интереса может являться введение Китаем пробного безвизового режима для россиян с 15 сентября.
 
