На Западе заявили о сильном ударе по ВСУ
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. По мнению военного аналитика Хендрика Леммера, выступившего на телеканале ZDF, ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями из-за уменьшения западной поддержки и случаев дезертирства среди военных. "Это связано с тем, что поддержки Запада просто недостаточно: не хватает тяжелой техники, не хватает дальнобойных систем и не хватает систем противовоздушной обороны", — отметил Леммер. Он указал, что без возможности эффективно согласовывать оборонительные действия и удерживать ключевые позиции, украинские военные вынуждены покидать оборонительные линии. Эксперт выделил недостаточное количество личного состава как одну из серьезных проблем украинской армии, отмечая, что процесс мобилизации в стране проходит с трудом. В конце октября украинское издание "Слово и дело" опубликовало данные из офиса генпрокурора, согласно которым сентябрь стал вторым по количеству дел о самовольном оставлении военных частей с начала года — свыше 17 тысяч дел. Украинский журналист Владимир Бойко, изучающий вопрос дезертирства, сообщил, что в первых восьми месяцах 2025 года в Украине было отмечено почти 143 тысячи случаев дезертирства и оставления частей. С февраля 2022 года таких случаев зарегистрировано более 265 тысяч.
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. По мнению военного аналитика Хендрика Леммера, выступившего на телеканале ZDF, ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями из-за уменьшения западной поддержки и случаев дезертирства среди военных.
"Это связано с тем, что поддержки Запада просто недостаточно: не хватает тяжелой техники, не хватает дальнобойных систем и не хватает систем противовоздушной обороны", — отметил Леммер.
Он указал, что без возможности эффективно согласовывать оборонительные действия и удерживать ключевые позиции, украинские военные вынуждены покидать оборонительные линии.
Эксперт выделил недостаточное количество личного состава как одну из серьезных проблем украинской армии, отмечая, что процесс мобилизации в стране проходит с трудом.
В конце октября украинское издание "Слово и дело" опубликовало данные из офиса генпрокурора, согласно которым сентябрь стал вторым по количеству дел о самовольном оставлении военных частей с начала года — свыше 17 тысяч дел.
Украинский журналист Владимир Бойко, изучающий вопрос дезертирства, сообщил, что в первых восьми месяцах 2025 года в Украине было отмечено почти 143 тысячи случаев дезертирства и оставления частей. С февраля 2022 года таких случаев зарегистрировано более 265 тысяч.
 
