"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ
Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер.
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер. "На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.Кристоф Ваннер подчеркнул, что украинская армия ежемесячно испытывает серьезные потери, что вынуждает киевские власти усиливать процессы мобилизации для восстановления численности вооруженных сил. "Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — объяснил он. К концу октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные от офиса генпрокурора, сообщило, что сентябрь оказался вторым по числу дел о самовольном оставлении части — их было больше 17 тысяч. Кроме того, в сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который изучает проблемы дезертирства, заявил, что в первые восемь месяцев 2025 года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и ухода из части, а начиная с февраля 2022 года это число превысило 265 тысяч.
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ.
Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt
Кристоф Ваннер.
"На Украине
появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ
дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.
Кристоф Ваннер подчеркнул, что украинская армия ежемесячно испытывает серьезные потери, что вынуждает киевские власти усиливать процессы мобилизации для восстановления численности вооруженных сил.
"Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — объяснил он.
К концу октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные от офиса генпрокурора, сообщило, что сентябрь оказался вторым по числу дел о самовольном оставлении части — их было больше 17 тысяч.
Кроме того, в сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который изучает проблемы дезертирства, заявил, что в первые восемь месяцев 2025 года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и ухода из части, а начиная с февраля 2022 года это число превысило 265 тысяч.
