Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ - 09.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864346797.html
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ
Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T06:52+0300
2025-11-09T06:52+0300
общество
мировая экономика
украина
die welt
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_266cd0b0dbc4707aafef5202e4f8a46f.jpg
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер. "На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.Кристоф Ваннер подчеркнул, что украинская армия ежемесячно испытывает серьезные потери, что вынуждает киевские власти усиливать процессы мобилизации для восстановления численности вооруженных сил. "Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — объяснил он. К концу октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные от офиса генпрокурора, сообщило, что сентябрь оказался вторым по числу дел о самовольном оставлении части — их было больше 17 тысяч. Кроме того, в сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который изучает проблемы дезертирства, заявил, что в первые восемь месяцев 2025 года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и ухода из части, а начиная с февраля 2022 года это число превысило 265 тысяч.
https://1prime.ru/20251109/ukraina-864346216.html
https://1prime.ru/20251106/trevoga-864296757.html
https://1prime.ru/20251105/vsu-864273035.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860918851_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_550b9f95edcc093535c45fd8ba4e4134.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, die welt, всу
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Die Welt, ВСУ
06:52 09.11.2025
 
"Значительные цифры": в Германии пришли в ужас от данных о ВСУ

Welt: уровень дезертирства из рядов ВСУ достиг рекордных показателей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Украинские военнослужащие во время боевых учений на Яворовском полигоне в Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. Число случаев дезертирства в Вооруженных Силах Украины достигло новых рекордов, на это указал корреспондент канала Die Welt Кристоф Ваннер.
"На Украине появился новый отрицательный показатель именно по дезертирству. Так, согласно данным местных информационных агентств, около 21 600 солдат ВСУ дезертировали в октябре. С начала года, как сообщается, дезертировали около 180 000 человек. Это очень значительные цифры", — отметил он.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
На Западе заявили о сильном ударе по ВСУ
06:24
Кристоф Ваннер подчеркнул, что украинская армия ежемесячно испытывает серьезные потери, что вынуждает киевские власти усиливать процессы мобилизации для восстановления численности вооруженных сил.
"Из-за этого (Тяжелого. — Прим. Ред.) положения украинская армия пытается набрать новобранцев, до сих пор прибегая для этого к невообразимым методам. Насильственная вербовка все еще, к сожалению, на повестке дня здесь на Украине", — объяснил он.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
"Десятки тысяч". В Британии забили тревогу из-за кризиса в ВСУ
6 ноября, 17:53
К концу октября украинское издание "Слово и дело", ссылаясь на данные от офиса генпрокурора, сообщило, что сентябрь оказался вторым по числу дел о самовольном оставлении части — их было больше 17 тысяч.
Кроме того, в сентябре украинский журналист Владимир Бойко, который изучает проблемы дезертирства, заявил, что в первые восемь месяцев 2025 года было зафиксировано почти 143 тысячи случаев дезертирства и ухода из части, а начиная с февраля 2022 года это число превысило 265 тысяч.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о положении ВСУ в зоне СВО
5 ноября, 23:38
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАDie WeltВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала