На Западе высказались по условиям окончания украинского конфликта

На Западе высказались по условиям окончания украинского конфликта

2025-11-09T22:34+0300

МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Условия, которые Россия предлагает для завершения конфликта на Украине, вполне оправданны, так как связаны с выполнением обещаний, данных Западом по Донбассу, и с обеспечением безопасности России, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative. "Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.Снайдер также подчеркивает, что Запад не выполнил обещания относительно соблюдения Минских соглашений и нерасширения НАТО к границам Украины и России, что, в итоге, стало причиной специальной военной операции (СВО). "С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.Украина, в свою очередь, занимает непоследовательную и жесткую позицию в вопросе урегулирования конфликта. Президент Зеленский отказывается выводить украинские войска с любых территорий и регулярно требует прекращения огня вдоль линии фронта, называя это необходимым условием для будущих мирных переговоров. Тем временем глава украинского правительства не раз выражал желание встретиться лично с Владимиром Путиным и готовность к такому диалогу, но отклонил приглашение российского лидера приехать в Москву. Все это происходит на фоне призывов европейских стран к продолжению боевых действий, они активно перевооружаются и заявляют об "угрозе" со стороны России. В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на другие страны. В отношении украинского конфликта Россия стремится к долгосрочному решению, отвергая временные перемирия. Как отметил Путин, достичь этого можно только через устранение основных причин кризиса, включая угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

