МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Условия, которые Россия предлагает для завершения конфликта на Украине, вполне оправданны, так как связаны с выполнением обещаний, данных Западом по Донбассу, и с обеспечением безопасности России, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative. "Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.Снайдер также подчеркивает, что Запад не выполнил обещания относительно соблюдения Минских соглашений и нерасширения НАТО к границам Украины и России, что, в итоге, стало причиной специальной военной операции (СВО). "С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.Украина, в свою очередь, занимает непоследовательную и жесткую позицию в вопросе урегулирования конфликта. Президент Зеленский отказывается выводить украинские войска с любых территорий и регулярно требует прекращения огня вдоль линии фронта, называя это необходимым условием для будущих мирных переговоров. Тем временем глава украинского правительства не раз выражал желание встретиться лично с Владимиром Путиным и готовность к такому диалогу, но отклонил приглашение российского лидера приехать в Москву. Все это происходит на фоне призывов европейских стран к продолжению боевых действий, они активно перевооружаются и заявляют об "угрозе" со стороны России. В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на другие страны. В отношении украинского конфликта Россия стремится к долгосрочному решению, отвергая временные перемирия. Как отметил Путин, достичь этого можно только через устранение основных причин кризиса, включая угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:34 09.11.2025
 
На Западе высказались по условиям окончания украинского конфликта

TAC: условия России по окончанию украинского конфликта справедливы

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Условия, которые Россия предлагает для завершения конфликта на Украине, вполне оправданны, так как связаны с выполнением обещаний, данных Западом по Донбассу, и с обеспечением безопасности России, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative.
"Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс попыткой лишить русское население Украины будущего, а стремление НАТО включить в свой состав Киев — угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине
Вчера, 16:58
Снайдер также подчеркивает, что Запад не выполнил обещания относительно соблюдения Минских соглашений и нерасширения НАТО к границам Украины и России, что, в итоге, стало причиной специальной военной операции (СВО).
"С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
СМИ рассказали о новом ударе США по Украине
Вчера, 16:34
Украина, в свою очередь, занимает непоследовательную и жесткую позицию в вопросе урегулирования конфликта. Президент Зеленский отказывается выводить украинские войска с любых территорий и регулярно требует прекращения огня вдоль линии фронта, называя это необходимым условием для будущих мирных переговоров.
Тем временем глава украинского правительства не раз выражал желание встретиться лично с Владимиром Путиным и готовность к такому диалогу, но отклонил приглашение российского лидера приехать в Москву.
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление
Вчера, 13:03
Все это происходит на фоне призывов европейских стран к продолжению боевых действий, они активно перевооружаются и заявляют об "угрозе" со стороны России.
В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на другие страны. В отношении украинского конфликта Россия стремится к долгосрочному решению, отвергая временные перемирия. Как отметил Путин, достичь этого можно только через устранение основных причин кризиса, включая угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве
Вчера, 07:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАЗАПАДДОНБАССВладимир ПутинThe American ConservativeНАТО
 
 
