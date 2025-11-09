https://1prime.ru/20251109/ukraina-864356791.html
На Западе высказались по условиям окончания украинского конфликта
МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ
. Условия, которые Россия предлагает для завершения конфликта на Украине, вполне оправданны, так как связаны с выполнением обещаний, данных Западом по Донбассу, и с обеспечением безопасности России, считает обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative
"Москва считает военную и культурную атаку на Донбасс
попыткой лишить русское население Украины
будущего, а стремление НАТО
включить в свой состав Киев
— угрозой самому существованию России. Это отнюдь не “максимализм”, а элементарное требование, чтобы Запад
выполнил данные ранее обещания", — отметил Снайдер.
На Западе сделали заявление о помощи Украине
Снайдер также подчеркивает, что Запад не выполнил обещания относительно соблюдения Минских соглашений и нерасширения НАТО к границам Украины и России, что, в итоге, стало причиной специальной военной операции (СВО).
"С точки зрения России, эти требования совершенно резонны и сводятся лишь к выполнению ранее данных обещаний", — считает Снайдер, добавив, что боевые действия на Украине не прекратятся, если Запад продолжит игнорировать интересы России.
СМИ рассказали о новом ударе США по Украине
Украина, в свою очередь, занимает непоследовательную и жесткую позицию в вопросе урегулирования конфликта. Президент Зеленский отказывается выводить украинские войска с любых территорий и регулярно требует прекращения огня вдоль линии фронта, называя это необходимым условием для будущих мирных переговоров.
Тем временем глава украинского правительства не раз выражал желание встретиться лично с Владимиром Путиным
и готовность к такому диалогу, но отклонил приглашение российского лидера приехать в Москву
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление
Все это происходит на фоне призывов европейских стран к продолжению боевых действий, они активно перевооружаются и заявляют об "угрозе" со стороны России.
В Москве неоднократно подчеркивали, что не планируют нападать на другие страны. В отношении украинского конфликта Россия стремится к долгосрочному решению, отвергая временные перемирия. Как отметил Путин, достичь этого можно только через устранение основных причин кризиса, включая угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоязычных граждан в Украине.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>