Верховный суд не согласился с разведением осетра на шлюзе в дельте Волги - 09.11.2025
Верховный суд не согласился с разведением осетра на шлюзе в дельте Волги
МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России не согласилась с разведением осетра и производством черной икры в каналах шлюза на реке Бушме в дельте Волги, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ранее арбитражные суды трех инстанций отклонили иск федерального бюджетного учреждения "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", просившего обязать рыболовную компанию "Акватрейд" освободить подходные каналы шлюза от 700 садков и двух рыбоводных модулей. Коллегия отменила эти судебные акты. Компания с 2006 года занимается в этом месте выращиванием осетровых рыб - белуги, осетра, стерляди, севрюги, шипа - и производством черной икры. Суды отклонили иск, согласившись с доводами ответчика, что участок не используется для судоходства, а проект компании по товарному выращиванию осетровых в садковом комплексе на территории Бушминского гидроузла получил положительные заключения экологической госэкспертизы и Роспотребнадзора. Кроме того, Федеральное агентство водных ресурсов в 2006 году выдало компании лицензию на право использования участка реки Бушма, а в 2007 году она заключила с госучреждением "Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", правопредшественником истца, договор на оказание услуг по обеспечению проточности воды в камерах шлюзов путем подъема и опускания сегментных затворов. Между тем, в 2021 году Южная транспортная прокуратура потребовала признать договор 2007 года незаконным. Суд иск отклонил из-за пропуска срока исковой давности, но в мотивировочной части решения назвал договор ничтожным, так как он был заключен без согласия Российской Федерации - собственника шлюза. Основываясь на этом выводе, ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" и обратилось затем с иском об освобождении шлюза от садков. Судебная коллегия Верховного суда РФ, отменяя судебные акты трех инстанций, отметила, что шлюз является действующим, а "невозможность использования обусловлена лишь действиями ответчика, самовольно разместившего на территории сооружения объекты аквакультуры", при этом у "Акватрейда" нет правовых оснований пользоваться акваторией. Коллегия также указала, что администрация лишена возможности проводить мероприятия по обеспечению безопасности сооружения. "Учитывая статус гидротехнического сооружения и цели его возведения, использование имущества ответчиком в целях рыбоводства является неправомерным", - говорится в судебном акте высшей судебной инстанции. Коллегия отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
россия, рф, роспотребнадзор, верховный суд
Экономика, РОССИЯ, РФ, Роспотребнадзор, Верховный суд
05:29 09.11.2025 (обновлено: 05:35 09.11.2025)
 
Верховный суд не согласился с разведением осетра на шлюзе в дельте Волги

Верховный суд не согласился с разведением осетра в каналах шлюза на реке в дельте Волги

МОСКВА, 9 ноя - ПРАЙМ. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России не согласилась с разведением осетра и производством черной икры в каналах шлюза на реке Бушме в дельте Волги, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее арбитражные суды трех инстанций отклонили иск федерального бюджетного учреждения "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей", просившего обязать рыболовную компанию "Акватрейд" освободить подходные каналы шлюза от 700 садков и двух рыбоводных модулей. Коллегия отменила эти судебные акты.
Компания с 2006 года занимается в этом месте выращиванием осетровых рыб - белуги, осетра, стерляди, севрюги, шипа - и производством черной икры.
Суды отклонили иск, согласившись с доводами ответчика, что участок не используется для судоходства, а проект компании по товарному выращиванию осетровых в садковом комплексе на территории Бушминского гидроузла получил положительные заключения экологической госэкспертизы и Роспотребнадзора.
Кроме того, Федеральное агентство водных ресурсов в 2006 году выдало компании лицензию на право использования участка реки Бушма, а в 2007 году она заключила с госучреждением "Волжское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства", правопредшественником истца, договор на оказание услуг по обеспечению проточности воды в камерах шлюзов путем подъема и опускания сегментных затворов.
Между тем, в 2021 году Южная транспортная прокуратура потребовала признать договор 2007 года незаконным. Суд иск отклонил из-за пропуска срока исковой давности, но в мотивировочной части решения назвал договор ничтожным, так как он был заключен без согласия Российской Федерации - собственника шлюза. Основываясь на этом выводе, ФБУ "Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей" и обратилось затем с иском об освобождении шлюза от садков.
Судебная коллегия Верховного суда РФ, отменяя судебные акты трех инстанций, отметила, что шлюз является действующим, а "невозможность использования обусловлена лишь действиями ответчика, самовольно разместившего на территории сооружения объекты аквакультуры", при этом у "Акватрейда" нет правовых оснований пользоваться акваторией. Коллегия также указала, что администрация лишена возможности проводить мероприятия по обеспечению безопасности сооружения.
"Учитывая статус гидротехнического сооружения и цели его возведения, использование имущества ответчиком в целях рыбоводства является неправомерным", - говорится в судебном акте высшей судебной инстанции. Коллегия отправила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
 
