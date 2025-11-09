Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 09.11.2025
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за... | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за замороженных российских активов, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад", — заявил Дизен, комментируя статью Financial Times.Недавно издание подчеркнуло, что Евросоюзу грозят процентные выплаты, достигающие 5,6 миллиарда евро в год, если не будет заключено соглашение относительно кредитного плана для Украины на сумму 140 миллиардов евро, который обеспечивается замороженными российскими средствами. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на территории Евросоюза, в основном размещенные в Euroclear — одной из ведущих мировых расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag, со ссылкой на информацию Еврокомиссии, сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от использования замороженных средств Центрального банка России. В ответ Россия ввела ограничения, согласно которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран вместе с их доходами удерживаются на особых счетах типа "С". Их можно выводить только с одобрения специально созданной правительственной комиссии.
16:44 09.11.2025
 
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

Дизен: Европе необходимо договориться с Москвой по безопасности

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Московский Кремль.. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за замороженных российских активов, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.
"В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад", — заявил Дизен, комментируя статью Financial Times.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Лавров пообещал ЕС адекватный ответ в случае изъятия российских активов
10:49
Недавно издание подчеркнуло, что Евросоюзу грозят процентные выплаты, достигающие 5,6 миллиарда евро в год, если не будет заключено соглашение относительно кредитного плана для Украины на сумму 140 миллиардов евро, который обеспечивается замороженными российскими средствами.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на территории Евросоюза, в основном размещенные в Euroclear — одной из ведущих мировых расчетно-клиринговых систем.
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане
10:46
Лавров обвинил ЕС в открытом грабеже и обмане
10:46
В конце августа издание Welt am Sonntag, со ссылкой на информацию Еврокомиссии, сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от использования замороженных средств Центрального банка России.
В ответ Россия ввела ограничения, согласно которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран вместе с их доходами удерживаются на особых счетах типа "С". Их можно выводить только с одобрения специально созданной правительственной комиссии.
Роберт Фицо
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России, заявил Фицо
Вчера, 16:00
 
УКРАИНАЗАПАДМОСКВАEuroclearFinancial TimesЕС
 
 
