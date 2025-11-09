https://1prime.ru/20251109/zapad-864354002.html
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T16:44+0300
2025-11-09T16:44+0300
2025-11-09T16:44+0300
украина
запад
москва
euroclear
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_0:114:3236:1934_1920x0_80_0_0_952005bb5f73fa0d38178865c5629342.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за замороженных российских активов, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад", — заявил Дизен, комментируя статью Financial Times.Недавно издание подчеркнуло, что Евросоюзу грозят процентные выплаты, достигающие 5,6 миллиарда евро в год, если не будет заключено соглашение относительно кредитного плана для Украины на сумму 140 миллиардов евро, который обеспечивается замороженными российскими средствами. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на территории Евросоюза, в основном размещенные в Euroclear — одной из ведущих мировых расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag, со ссылкой на информацию Еврокомиссии, сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от использования замороженных средств Центрального банка России. В ответ Россия ввела ограничения, согласно которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран вместе с их доходами удерживаются на особых счетах типа "С". Их можно выводить только с одобрения специально созданной правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349328.html
https://1prime.ru/20251109/lavrov-864349024.html
https://1prime.ru/20251108/fitso-864337529.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909905_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_db92c2cfee40a5c2147719751fd6a990.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, запад, москва, euroclear, financial times, ес
УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Euroclear, Financial Times, ЕС
"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Дизен: Европе необходимо договориться с Москвой по безопасности