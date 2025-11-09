https://1prime.ru/20251109/zapad-864354002.html

"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией - 09.11.2025, ПРАЙМ

"Позвонить в Москву". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

09.11.2025

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам необходимо достичь договоренности с Россией относительно системы безопасности на континенте, чтобы избежать огромных потерь из-за замороженных российских активов, отметил в социальной сети X профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии. "В качестве альтернативы наши политические лидеры могли бы снять трубку и позвонить в Москву, чтобы достичь взаимоприемлемого соглашения по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, как им следовало сделать 30 лет назад", — заявил Дизен, комментируя статью Financial Times.Недавно издание подчеркнуло, что Евросоюзу грозят процентные выплаты, достигающие 5,6 миллиарда евро в год, если не будет заключено соглашение относительно кредитного плана для Украины на сумму 140 миллиардов евро, который обеспечивается замороженными российскими средствами. После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России, что составляет около 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся на территории Евросоюза, в основном размещенные в Euroclear — одной из ведущих мировых расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag, со ссылкой на информацию Еврокомиссии, сообщило, что с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро, полученных от использования замороженных средств Центрального банка России. В ответ Россия ввела ограничения, согласно которым активы иностранных инвесторов из недружественных стран вместе с их доходами удерживаются на особых счетах типа "С". Их можно выводить только с одобрения специально созданной правительственной комиссии.

