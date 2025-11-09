https://1prime.ru/20251109/zapad-864354188.html
"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам стоит наладить отношения с Россией и прекратить военные поставки на Украину, заявил на платформе Х глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией как можно быстрее!" — написал Филиппо.Он назвал безумием развертывание немецких антидроновых систем в Бельгии на фоне инцидентов с беспилотниками в этой области. "Германия размещает в Бельгии военные средства, предположительно, против России! Осознаем ли мы весь уровень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи?" — высказался Филиппо. Министр обороны Бельгии Тео Франкен впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными объектами и аэропортами, но доказательства не представил. С 10 октября бельгийские власти постоянно фиксируют наличие неопознанных беспилотников над военными базами и ключевой инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за обнаружения дронов. Ни одного подозреваемого не задержали, и ни один беспилотник не был сбит. В среду российское посольство выразило готовность к профессиональному диалогу, избегая нагнетания ситуаций, и заявило телеканалу VRT, что Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами. Москва рассматривает, что военные поставки Украине затрудняют процесс урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. Кремль отмечал, что вооружение Украины со стороны Запада мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.
