https://1prime.ru/20251109/zapad-864354188.html

"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине

"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине - 09.11.2025, ПРАЙМ

"Быстрее!" На Западе сделали заявление о помощи Украине

Европейским странам стоит наладить отношения с Россией и прекратить военные поставки на Украину, заявил на платформе Х глава французской партии "Патриоты"... | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T16:58+0300

2025-11-09T16:58+0300

2025-11-09T16:58+0300

украина

бельгия

запад

сергей лавров

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Европейским странам стоит наладить отношения с Россией и прекратить военные поставки на Украину, заявил на платформе Х глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Давайте прекратим эту безрассудную гонку с деньгами и оружием для Украины и немедленно возобновим конструктивный и спокойный диалог между Францией и Россией как можно быстрее!" — написал Филиппо.Он назвал безумием развертывание немецких антидроновых систем в Бельгии на фоне инцидентов с беспилотниками в этой области. "Германия размещает в Бельгии военные средства, предположительно, против России! Осознаем ли мы весь уровень абсурдности, манипуляции и безумия этой антироссийской паранойи?" — высказался Филиппо. Министр обороны Бельгии Тео Франкен впервые назвал Россию подозреваемой в организации полетов дронов над бельгийскими военными объектами и аэропортами, но доказательства не представил. С 10 октября бельгийские власти постоянно фиксируют наличие неопознанных беспилотников над военными базами и ключевой инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя дважды временно приостанавливал полеты 4 и 5 ноября из-за обнаружения дронов. Ни одного подозреваемого не задержали, и ни один беспилотник не был сбит. В среду российское посольство выразило готовность к профессиональному диалогу, избегая нагнетания ситуаций, и заявило телеканалу VRT, что Россия не имеет отношения к инцидентам с дронами. Москва рассматривает, что военные поставки Украине затрудняют процесс урегулирования, вовлекают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы с вооружением для Украины станут законными целями для России. Кремль отмечал, что вооружение Украины со стороны Запада мешает переговорам и будет иметь негативные последствия.

https://1prime.ru/20251109/zapad-864354002.html

https://1prime.ru/20251109/ssha-864353844.html

https://1prime.ru/20251109/kiev-864353147.html

https://1prime.ru/20251109/zayavlenie-864352052.html

украина

бельгия

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, бельгия, запад, сергей лавров, нато