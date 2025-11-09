Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление - 09.11.2025
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление - 09.11.2025, ПРАЙМ
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X заявил, что его страна является дроновой сверхдержавой. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T13:03+0300
2025-11-09T13:03+0300
общество
мировая экономика
украина
латвия
нато
мид
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X заявил, что его страна является дроновой сверхдержавой.&quot;Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!&quot; — отметил он.Спрудс подчеркнул, что Латвия обеспечила полный цикл в экосистеме беспилотных летательных аппаратов, включая производство, испытания и обучение операторов.С лета 2024 года Латвия начала поставки беспилотников в Украину, первая партия составила 500 дронов.Россия считает, что поставки оружия Украине мешают мирному решению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что можно рассматривать как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любой транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для нападения. В Кремле отмечали, что западное вооружение на Украине препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
украина
латвия
общество , мировая экономика, украина, латвия, нато, мид, сергей лавров
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ЛАТВИЯ, НАТО, МИД, Сергей Лавров
13:03 09.11.2025
 
Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление

Глава Минобороны Латвии Спрудс прозвал свою страну дроновой сверхдержавой

© Фото : NATOФлаги НАТО
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Флаги НАТО. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X заявил, что его страна является дроновой сверхдержавой.

"Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!" — отметил он.

"Скоро зима". В Германии обратились к Украине с призывом после коллапса ТЭС
10:53
Спрудс подчеркнул, что Латвия обеспечила полный цикл в экосистеме беспилотных летательных аппаратов, включая производство, испытания и обучение операторов.
С лета 2024 года Латвия начала поставки беспилотников в Украину, первая партия составила 500 дронов.
Россия считает, что поставки оружия Украине мешают мирному решению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что можно рассматривать как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любой транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для нападения. В Кремле отмечали, что западное вооружение на Украине препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям.
В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
09:24
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАЛАТВИЯНАТОМИДСергей Лавров
 
 
