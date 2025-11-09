https://1prime.ru/20251109/zayavlenie-864352052.html

Граничащая с Россией страна НАТО сделала громкое заявление

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X заявил, что его страна является дроновой сверхдержавой.

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в социальной сети X заявил, что его страна является дроновой сверхдержавой."Латвия доказывает, что она — сверхдержава в области дронов!" — отметил он.Спрудс подчеркнул, что Латвия обеспечила полный цикл в экосистеме беспилотных летательных аппаратов, включая производство, испытания и обучение операторов.С лета 2024 года Латвия начала поставки беспилотников в Украину, первая партия составила 500 дронов.Россия считает, что поставки оружия Украине мешают мирному решению конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние, что можно рассматривать как "игру с огнем". Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любой транспорт с вооружением для Украины становится законной целью для нападения. В Кремле отмечали, что западное вооружение на Украине препятствует переговорам и приведет к негативным последствиям.

