В Киеве рассказали о состоянии Зеленского после встречи Трампа и Орбана
https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864346059.html
2025-11-09T06:13+0300
2025-11-09T06:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал нервничать из-за переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по мнению Олега Соскина, бывшего советника Леонида Кучмы. "Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? &lt;…&gt; Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа", — отметил эксперт.По мнению политолога, венгерский премьер передал президенту США некий компромат на главу киевского режима и его команду в ответ на резкие заявления, направленные против венгерских властей, с угрозами навредить энергетической безопасности страны. "Зеленский говорил: „Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше. &lt;…&gt; У Зеленского очень плохая ситуация", — заключил Соскин. Встреча между Трампом и Орбаном, состоявшаяся в Белом доме в пятницу, была первой после отсрочки саммита Россия – США. После переговоров венгерский лидер объявил, что транспортировка энергоресурсов из России по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба" в Венгрию больше не подпадает под санкции США. Он также сообщил, что Соединенные Штаты полностью сняли ограничения с проекта АЭС "Пакш-2", и теперь Венгрии не потребуется регулярно добиваться продления исключений. Для потребностей АЭС "Пакш" венгерская сторона будет закупать топливо из России, Франции и США. Конфликт между Украиной и Венгрией Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились после инцидента с нефтепроводом "Дружба". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес республики и остановить атаки на инфраструктуру, критически важную для энергоснабжения. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остро отреагировал на это, советуя не указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также предложил диверсифицировать источники энергоресурсов.
06:13 09.11.2025
 
В Киеве рассказали о состоянии Зеленского после встречи Трампа и Орбана

Соскин: встреча Трампа и Орбана заставила Зеленского понервничать

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал нервничать из-за переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по мнению Олега Соскина, бывшего советника Леонида Кучмы.
"Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа", — отметил эксперт.
По мнению политолога, венгерский премьер передал президенту США некий компромат на главу киевского режима и его команду в ответ на резкие заявления, направленные против венгерских властей, с угрозами навредить энергетической безопасности страны.
"Зеленский говорил: „Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше. <…> У Зеленского очень плохая ситуация", — заключил Соскин.
Встреча между Трампом и Орбаном, состоявшаяся в Белом доме в пятницу, была первой после отсрочки саммита Россия – США. После переговоров венгерский лидер объявил, что транспортировка энергоресурсов из России по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба" в Венгрию больше не подпадает под санкции США.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты полностью сняли ограничения с проекта АЭС "Пакш-2", и теперь Венгрии не потребуется регулярно добиваться продления исключений. Для потребностей АЭС "Пакш" венгерская сторона будет закупать топливо из России, Франции и США.

Конфликт между Украиной и Венгрией

Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились после инцидента с нефтепроводом "Дружба". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес республики и остановить атаки на инфраструктуру, критически важную для энергоснабжения. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остро отреагировал на это, советуя не указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также предложил диверсифицировать источники энергоресурсов.
 
