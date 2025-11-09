В Киеве рассказали о состоянии Зеленского после встречи Трампа и Орбана
Соскин: встреча Трампа и Орбана заставила Зеленского понервничать
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский начал нервничать из-за переговоров президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, по мнению Олега Соскина, бывшего советника Леонида Кучмы.
"Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа", — отметил эксперт.
По мнению политолога, венгерский премьер передал президенту США некий компромат на главу киевского режима и его команду в ответ на резкие заявления, направленные против венгерских властей, с угрозами навредить энергетической безопасности страны.
"Зеленский говорил: „Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше. <…> У Зеленского очень плохая ситуация", — заключил Соскин.
Встреча между Трампом и Орбаном, состоявшаяся в Белом доме в пятницу, была первой после отсрочки саммита Россия – США. После переговоров венгерский лидер объявил, что транспортировка энергоресурсов из России по трубопроводам "Турецкий поток" и "Дружба" в Венгрию больше не подпадает под санкции США.
Конфликт между Украиной и Венгрией
Отношения между Киевом и Будапештом ухудшились после инцидента с нефтепроводом "Дружба". Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петр Сийярто призвал Украину прекратить угрозы в адрес республики и остановить атаки на инфраструктуру, критически важную для энергоснабжения. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига остро отреагировал на это, советуя не указывать Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также предложил диверсифицировать источники энергоресурсов.