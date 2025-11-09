https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864346347.html
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен... | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T06:37+0300
2025-11-09T06:37+0300
2025-11-09T06:37+0300
владимир зеленский
в мире
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен победить в украинском конфликте. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — отметил аналитик. По мнению Меркуриса, глава киевского режима настолько не хочет видеть реальное положение дел, что готов сознательно привести страну к разрушению. Это позволит ему в будущем оправдать неудачу и снять с себя ответственность. "Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — заключил эксперт. В последнее время Зеленский сталкивается с возрастающей критикой как внутри страны, так и со стороны политических соперников из-за его неудачных военно-политических шагов на фоне глубокого кризиса в постсоветской республике. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что группа оппозиционных активистов и политиков пытается ослабить влияние Зеленского, сосредотачиваясь на его слабых сторонах в вопросах коррупции и проблемах с армией. При этом было отмечено, что трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, представляют наибольшую угрозу для его положения и влияния внутри страны.
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, в мире, украина
Владимир Зеленский, В мире, УКРАИНА
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
Меркурис: Зеленский застрял в иллюзии того, что может победить Россию
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале
, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен победить в украинском конфликте.
"Он (Зеленский
. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — отметил аналитик.
По мнению Меркуриса, глава киевского режима настолько не хочет видеть реальное положение дел, что готов сознательно привести страну к разрушению. Это позволит ему в будущем оправдать неудачу и снять с себя ответственность.
"Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — заключил эксперт.
В последнее время Зеленский сталкивается с возрастающей критикой как внутри страны, так и со стороны политических соперников из-за его неудачных военно-политических шагов на фоне глубокого кризиса в постсоветской республике.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что группа оппозиционных активистов и политиков пытается ослабить влияние Зеленского, сосредотачиваясь на его слабых сторонах в вопросах коррупции и проблемах с армией. При этом было отмечено, что трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, представляют наибольшую угрозу для его положения и влияния внутри страны.