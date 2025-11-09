https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864346347.html

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен победить в украинском конфликте. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — отметил аналитик. По мнению Меркуриса, глава киевского режима настолько не хочет видеть реальное положение дел, что готов сознательно привести страну к разрушению. Это позволит ему в будущем оправдать неудачу и снять с себя ответственность. "Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — заключил эксперт. В последнее время Зеленский сталкивается с возрастающей критикой как внутри страны, так и со стороны политических соперников из-за его неудачных военно-политических шагов на фоне глубокого кризиса в постсоветской республике. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что группа оппозиционных активистов и политиков пытается ослабить влияние Зеленского, сосредотачиваясь на его слабых сторонах в вопросах коррупции и проблемах с армией. При этом было отмечено, что трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, представляют наибольшую угрозу для его положения и влияния внутри страны.

