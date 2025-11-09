Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском - 09.11.2025
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен... | 09.11.2025
2025-11-09T06:37+0300
2025-11-09T06:37+0300
владимир зеленский
в мире
украина
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен победить в украинском конфликте. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — отметил аналитик. По мнению Меркуриса, глава киевского режима настолько не хочет видеть реальное положение дел, что готов сознательно привести страну к разрушению. Это позволит ему в будущем оправдать неудачу и снять с себя ответственность. "Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — заключил эксперт. В последнее время Зеленский сталкивается с возрастающей критикой как внутри страны, так и со стороны политических соперников из-за его неудачных военно-политических шагов на фоне глубокого кризиса в постсоветской республике. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что группа оппозиционных активистов и политиков пытается ослабить влияние Зеленского, сосредотачиваясь на его слабых сторонах в вопросах коррупции и проблемах с армией. При этом было отмечено, что трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, представляют наибольшую угрозу для его положения и влияния внутри страны.
украина
владимир зеленский, в мире, украина
Владимир Зеленский, В мире, УКРАИНА
06:37 09.11.2025
 
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском

Меркурис: Зеленский застрял в иллюзии того, что может победить Россию

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил на своем YouTube-канале, что Владимир Зеленский до сих пор находится в иллюзии того, что он способен победить в украинском конфликте.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) продолжает быть одержимым образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит", — отметил аналитик.
По мнению Меркуриса, глава киевского режима настолько не хочет видеть реальное положение дел, что готов сознательно привести страну к разрушению. Это позволит ему в будущем оправдать неудачу и снять с себя ответственность.
"Это еще раз демонстрирует полностью бредовую суть политики Зеленского", — заключил эксперт.
В последнее время Зеленский сталкивается с возрастающей критикой как внутри страны, так и со стороны политических соперников из-за его неудачных военно-политических шагов на фоне глубокого кризиса в постсоветской республике.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что группа оппозиционных активистов и политиков пытается ослабить влияние Зеленского, сосредотачиваясь на его слабых сторонах в вопросах коррупции и проблемах с армией. При этом было отмечено, что трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы на фронте, представляют наибольшую угрозу для его положения и влияния внутри страны.
 
Владимир ЗеленскийВ миреУКРАИНА
 
 
