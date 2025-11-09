https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864347152.html

Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве

Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве - 09.11.2025, ПРАЙМ

Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве

В феврале 2022 года Владимир Зеленский обращался с просьбой из киевского бункера, звоня с просьбой обеспечить бесполетную зону над Украиной, однако столкнулся с | 09.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-09T07:15+0300

2025-11-09T07:15+0300

2025-11-09T07:15+0300

общество

мировая экономика

украина

киев

сша

владимир зеленский

йенс столтенберг

дмитрий медведев

нато

the times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. В феврале 2022 года Владимир Зеленский обращался с просьбой из киевского бункера, звоня с просьбой обеспечить бесполетную зону над Украиной, однако столкнулся с отказом. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Times. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", — передал слова Столтенберг. Зеленский пытался аргументировать свою просьбу, упомянув о прошлой практике закрытия воздушного пространства над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время югославского конфликта. Но Столтенберг объяснил, что не мог удовлетворить просьбу Зеленского."Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить, и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — объяснил свою позицию экс-генсек НАТО. В сентябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал провокацией предложение создать бесполетную зону над Украиной, указав, что это приведет к военным действиям между НАТО и Россией. Посол в Брюсселе Денис Гончар также заявил РИА Новости, что такие инициативы представляют собой прямую угрозу военного столкновения альянса с Россией. В июле 2024 года бывшая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявила, что США не готовы рассматривать создание бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие обращения со стороны Киева.

https://1prime.ru/20251108/nato-864334808.html

https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864346347.html

https://1prime.ru/20251109/ukraina-864346216.html

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, киев, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий медведев, нато, the times