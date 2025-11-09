Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.11.2025
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве - 09.11.2025, ПРАЙМ
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве
В феврале 2022 года Владимир Зеленский обращался с просьбой из киевского бункера, звоня с просьбой обеспечить бесполетную зону над Украиной, однако столкнулся с | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T07:15+0300
2025-11-09T07:15+0300
общество
мировая экономика
украина
киев
сша
владимир зеленский
йенс столтенберг
дмитрий медведев
нато
the times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. В феврале 2022 года Владимир Зеленский обращался с просьбой из киевского бункера, звоня с просьбой обеспечить бесполетную зону над Украиной, однако столкнулся с отказом. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Times. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", — передал слова Столтенберг. Зеленский пытался аргументировать свою просьбу, упомянув о прошлой практике закрытия воздушного пространства над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время югославского конфликта. Но Столтенберг объяснил, что не мог удовлетворить просьбу Зеленского."Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить, и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — объяснил свою позицию экс-генсек НАТО. В сентябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал провокацией предложение создать бесполетную зону над Украиной, указав, что это приведет к военным действиям между НАТО и Россией. Посол в Брюсселе Денис Гончар также заявил РИА Новости, что такие инициативы представляют собой прямую угрозу военного столкновения альянса с Россией. В июле 2024 года бывшая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявила, что США не готовы рассматривать создание бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие обращения со стороны Киева.
украина
киев
сша
общество , мировая экономика, украина, киев, сша, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий медведев, нато, the times
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, США, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Медведев, НАТО, The Times
07:15 09.11.2025
 
Столтенберг рассказал о мольбах Зеленского из бункера в Киеве

Столтенберг: Зеленский попросил меня создать из бункера над Украиной бесполетную зону

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноября — ПРАЙМ. В феврале 2022 года Владимир Зеленский обращался с просьбой из киевского бункера, звоня с просьбой обеспечить бесполетную зону над Украиной, однако столкнулся с отказом. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию The Times.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки. И он сказал: „Я смиряюсь с тем, что вы не отправите наземные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство", — передал слова Столтенберг.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 08.11.2025
Провокационное заявление генерала НАТО о России шокировало журналиста
Вчера, 10:58
Зеленский пытался аргументировать свою просьбу, упомянув о прошлой практике закрытия воздушного пространства над Боснией и Герцеговиной силами НАТО во время югославского конфликта.
Но Столтенберг объяснил, что не мог удовлетворить просьбу Зеленского.
"Я понимаю, почему вы об этом просите. Но этого не произойдет, потому что, если НАТО собирается закрыть воздушное пространство Украины, первым делом нам придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России, поскольку мы не можем летать над украинским воздушным пространством, когда российские ракеты ПВО нацелены на самолеты НАТО. А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, нам придется его сбить, и тогда мы окажемся в ситуации настоящей войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не намерены", — объяснил свою позицию экс-генсек НАТО.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Он победит": в Британии неожиданно высказались о Зеленском
06:37
В сентябре заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал провокацией предложение создать бесполетную зону над Украиной, указав, что это приведет к военным действиям между НАТО и Россией.
Посол в Брюсселе Денис Гончар также заявил РИА Новости, что такие инициативы представляют собой прямую угрозу военного столкновения альянса с Россией.
В июле 2024 года бывшая заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель заявила, что США не готовы рассматривать создание бесполетной зоны над частью Украины в ответ на соответствующие обращения со стороны Киева.
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
На Западе заявили о сильном ударе по ВСУ
06:24
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАКиевСШАВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий МедведевНАТОThe Times
 
 
