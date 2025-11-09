https://1prime.ru/20251109/zelenskiy-864353549.html
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины высказался о выборах
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины высказался о выборах - 09.11.2025, ПРАЙМ
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины высказался о выборах
Владимир Зеленский ведет Украину к краху и гибели ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T16:09+0300
2025-11-09T16:09+0300
2025-11-09T16:09+0300
украина
киев
владимир зеленский
николай азаров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ведет Украину к краху и гибели ее народа, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram."Зеленский находится у власти 6,5 лет. <…> Мне безразлична его лично судьба, но если он останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожение ее народа. Если эта простая истина не доходит до людей, пусть избирают кого хотят, даже Зеленского" — написал он.Экс-премьер добавил, что граждане Украины неизбежно испытают те же последствия, что и за последние 6,5 лет, если нынешний лидер киевского режима сумеет удержаться на своем посту. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но они были отменены в связи с введением военного положения и общей мобилизацией в стране. Зеленский заявлял о неподходящем времени для проведения выборов. Тем не менее, срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но официальный Киев настаивает на его легитимности до избрания нового главы страны. Владимир Путин говорил о нелегитимности всей структуры власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева вести переговоры может любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только законная власть.
https://1prime.ru/20251109/lavrov-864351103.html
https://1prime.ru/20251109/preduprezhdenie-864348844.html
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, николай азаров, владимир путин
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров, Владимир Путин
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины высказался о выборах
Азаров: сохранение власти за Зеленским грозит Украине разрушением