В Раде вынесли приговор режиму Зеленского

украина

владимир зеленский

рада

всу

МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть под руководством Владимира Зеленского спровоцировала конфликт с собственными гражданами в связи с проводимыми репрессивными мерами, утверждает народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается всё большего числа людей", — заявил Дмитрук.Депутат отмечает, что более 300 тысяч мужчин, покинувших фронт, объединены общей ненавистью к нынешней власти и стремлением к справедливости. Также действия ТЦК и полиции только усиливают гражданское противостояние. "В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: Режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо", — заключил Дмитрук. В интернете активно распространяются видеозаписи насильственной мобилизации во ВСУ. На этих кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, нередко проявляя физическую агрессию. Мужчины призывного возраста на Украине всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в своих домах и избегают выхода на улицу. Дмитрий Лубинец, занимающий должность уполномоченного Верховной рады по правам человека, заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов на Украине. По его словам, эти сотрудники превышают свои полномочия, наносят побои гражданам, сбивают их автомобилями и создают аварийные ситуации для остановки людей.

украина

2025

