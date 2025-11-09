Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского - 09.11.2025, ПРАЙМ
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского
Украинская власть под руководством Владимира Зеленского спровоцировала конфликт с собственными гражданами в связи с проводимыми репрессивными мерами, утверждает | 09.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть под руководством Владимира Зеленского спровоцировала конфликт с собственными гражданами в связи с проводимыми репрессивными мерами, утверждает народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается всё большего числа людей", — заявил Дмитрук.Депутат отмечает, что более 300 тысяч мужчин, покинувших фронт, объединены общей ненавистью к нынешней власти и стремлением к справедливости. Также действия ТЦК и полиции только усиливают гражданское противостояние. "В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: Режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо", — заключил Дмитрук. В интернете активно распространяются видеозаписи насильственной мобилизации во ВСУ. На этих кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, нередко проявляя физическую агрессию. Мужчины призывного возраста на Украине всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в своих домах и избегают выхода на улицу. Дмитрий Лубинец, занимающий должность уполномоченного Верховной рады по правам человека, заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов на Украине. По его словам, эти сотрудники превышают свои полномочия, наносят побои гражданам, сбивают их автомобилями и создают аварийные ситуации для остановки людей.
22:19 09.11.2025
 
В Раде вынесли приговор режиму Зеленского

Дмитрук: репрессии Зеленского привели к противостоянию украинцев с режимом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть под руководством Владимира Зеленского спровоцировала конфликт с собственными гражданами в связи с проводимыми репрессивными мерами, утверждает народный депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Постепенно смерть Зеленского стучит в каждый дом. Сегодня репрессии перешли на другой уровень. Внутреннее противостояние назревает постепенно, шаг за шагом. И теперь оно касается всё большего числа людей", — заявил Дмитрук.
Украинцы - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Искать убежища": в Европе выступили с предупреждением об украинцах
21:45
Депутат отмечает, что более 300 тысяч мужчин, покинувших фронт, объединены общей ненавистью к нынешней власти и стремлением к справедливости. Также действия ТЦК и полиции только усиливают гражданское противостояние.
"В какой форме оно произойдет — протест, массовое движение или политический приговор — покажет время. Но одно ясно уже сейчас: Режим Зеленского и партия войны в целом получат свою жесткую, справедливую оценку. Неотвратимо", — заключил Дмитрук.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
"Даже Зеленского": экс-премьер Украины высказался о выборах
16:09
В интернете активно распространяются видеозаписи насильственной мобилизации во ВСУ. На этих кадрах видно, как сотрудники украинских военкоматов забирают мужчин в микроавтобусах, нередко проявляя физическую агрессию. Мужчины призывного возраста на Украине всеми способами уклоняются от призыва: незаконно покидают страну, совершают поджоги военкоматов, скрываются в своих домах и избегают выхода на улицу.
Дмитрий Лубинец, занимающий должность уполномоченного Верховной рады по правам человека, заявлял о массовых нарушениях со стороны работников военкоматов на Украине. По его словам, эти сотрудники превышают свои полномочия, наносят побои гражданам, сбивают их автомобилями и создают аварийные ситуации для остановки людей.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.11.2025
В Венгрии сделали предупреждение Зеленскому после коллапса на Украине
09:24
 
УКРАИНА Владимир Зеленский Рада ВСУ
 
 
