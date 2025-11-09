СМИ сообщили об атаках ядовитых существ на российских туристов

https://1prime.ru/20251109/zhuki-864357123.html
Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал массовое размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, сообщает Life. | 09.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-09T22:46+0300
2025-11-09T22:46+0300
2025-11-09T22:46+0300
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал массовое размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, сообщает Life. "Ядовитые жуки томкаты кошмарят россиян после урагана "Калмаэги" во Вьетнаме: полчища насекомых забираются через щели и оставляют ожоги на коже", — говорится в материале.Один российский турист отметил, что в какой-то момент он не мог выйти в коридор отеля, так как "томкатов там тьма". Уточняется, что жуки не кусают, но выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и появление волдырей. Считается, что яд томкатов токсичнее, чем у кобры.Среди других возможных симптомов после контакта с томкатами — боль в суставах, тошнота и лихорадка. Томкаты — маленькие хищные насекомые, обычно имеющие черно-коричневую окраску и напоминающие муравьев. Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, возвратившихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах, заразились опасной лихорадкой Денге — вирусной инфекцией, передаваемой комарами. По словам заболевших, симптомы проявились за несколько дней до вылета в Россию. Местные жители и туристы отметили значительное увеличение числа комаров на Мальдивах в последние месяцы.
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ.
Во Вьетнаме тайфун "Калмаэги" спровоцировал массовое размножение и атаки ядовитых насекомых томкатов на людей, сообщает Life
.
"Ядовитые жуки томкаты кошмарят россиян после урагана "Калмаэги" во Вьетнаме
: полчища насекомых забираются через щели и оставляют ожоги на коже", — говорится в материале.
Один российский турист отметил, что в какой-то момент он не мог выйти в коридор отеля, так как "томкатов там тьма".
Уточняется, что жуки не кусают, но выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и появление волдырей. Считается, что яд томкатов токсичнее, чем у кобры.
Среди других возможных симптомов после контакта с томкатами — боль в суставах, тошнота и лихорадка.
Томкаты — маленькие хищные насекомые, обычно имеющие черно-коричневую окраску и напоминающие муравьев.
Ранее сообщалось, что несколько российских туристов, возвратившихся с островов Укулас и Тинаду на Мальдивах, заразились опасной лихорадкой Денге — вирусной инфекцией, передаваемой комарами. По словам заболевших, симптомы проявились за несколько дней до вылета в Россию. Местные жители и туристы отметили значительное увеличение числа комаров на Мальдивах в последние месяцы.
