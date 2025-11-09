https://1prime.ru/20251109/zoloto-864311884.html

Больше не убежище. Настоящая цена золота совсем другая

Больше не убежище. Настоящая цена золота совсем другая - 09.11.2025, ПРАЙМ

Больше не убежище. Настоящая цена золота совсем другая

09.11.2025

МОСКВА, 9 ноя – ПРАЙМ. После бурного роста в последние месяцы на всех рынках прошла коррекция, связанная с опасениями по поводу затянувшейся паузы в работе правительства США. Снизились в цене многие типы активов, от американских акций до биткоина, в том числе драгоценные металлы.Рынки отыгрывали явную техническую перекупленность в активах. Золото выросло в два раза за два года, и более чем на 50% за полгода.Золото уже не первый год показывает себя совсем не как актив-убежище, а как рисковый актив. Цены на драгметалл снизились на фоне опасений, что экономика США может пострадать от затянувшегося "шатдауна". Однако, скорее всего, в ближайшие дни правительство США восстановит работу, и тогда рисковые активы снова начнут рост.Ввиду начатого ФРС цикла снижения ставки, а также завершения количественного ужесточения и вероятного в следующем году начала количественного смягчения, аппетиты к риску снова начнут расти. Поэтому можно будет ждать новой спекулятивной волны роста цены золота.Считаем, что золото сильно оторвалось от своих фундаментально обоснованных уровней: рынок находится в избытке много лет, высокие цены на драгметалл снижают спрос на ювелирные украшения, спрос со стороны центробанков тоже не растет. Последние всплески роста золота вызваны активными покупками фондов ETF.С другой стороны, золотодобытчики получают сверхприбыли, что будет стимулировать их расширять производство. Полагаем, что в долгосрочной перспективе цена золота скорее вернется в район отметки 3000, но снижение вряд ли начнется в 1 половине 2026 года.Автор - Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев

