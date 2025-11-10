Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.11.2025
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3% - 10.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:57+0300
2025-11-10T18:58+0300
мосбиржа
акции
рынок
россия
ртс
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,30%, до 2558,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 1037,68 пункта, долларовый РТС - на 0,04%, до 994,92 пункта.
мосбиржа, акции, рынок, россия, ртс, финансы
Мосбиржа, Акции, Рынок, РОССИЯ, РТС, Финансы
18:57 10.11.2025 (обновлено: 18:58 10.11.2025)
 
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3% по данным Мосбиржи

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,30%, до 2558,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 1037,68 пункта, долларовый РТС - на 0,04%, до 994,92 пункта.
