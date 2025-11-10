https://1prime.ru/20251110/aktsii-864391499.html
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3% - 10.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%
Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:57+0300
2025-11-10T18:57+0300
2025-11-10T18:58+0300
мосбиржа
акции
рынок
россия
ртс
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,30%, до 2558,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 1037,68 пункта, долларовый РТС - на 0,04%, до 994,92 пункта.
https://1prime.ru/20251110/investitsii-864390152.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, акции, рынок, россия, ртс, финансы
Мосбиржа, Акции, Рынок, РОССИЯ, РТС, Финансы
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3%
Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3% по данным Мосбиржи