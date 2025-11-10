https://1prime.ru/20251110/aktsii-864391499.html

Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,3% - 10.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи. | 10.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,3%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,30%, до 2558,60 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,80%, до 1037,68 пункта, долларовый РТС - на 0,04%, до 994,92 пункта.

