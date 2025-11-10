Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций - 10.11.2025
Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций
Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций - 10.11.2025, ПРАЙМ
Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций
Физические лица в России в октябре остались главными нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив их на 13,3 миллиарда рублей, несмотря на заметное снижение... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T19:24+0300
2025-11-10T19:24+0300
рынок
россия
банк россия
нфо
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физические лица в России в октябре остались главными нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив их на 13,3 миллиарда рублей, несмотря на заметное снижение покупок относительно сентября (43,1 миллиарда рублей), следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "На вторичных биржевых торгах в октябре объемы нетто-покупок/продаж участников снизились до сопоставимых значений с августом. Основной спрос на рынке акций продолжают предъявлять физические лица, снизившие нетто-покупки с 43,1 миллиарда рублей в сентябре до 13,3 миллиарда рублей в октябре", - сообщается в материалах. Также нетто-покупки совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств (на 4,5 миллиарда рублей), которые месяцем ранее были крупнейшими нетто-продавцами. Остальные участники рынка преимущественно продавали ценные бумаги. Крупнейшие нетто-продажи акций в октябре совершили НФО в рамках доверительного управления, реализовавшие бумаг на 9,6 миллиарда рублей, также нетто-продавцами были кредитные организации, системно значимые банки перешли к продажам (на 2,9 миллиарда рублей), отмечает ЦБ.
Новости
ru-RU
рынок, россия, банк россия, нфо, финансы
Рынок, РОССИЯ, банк Россия, НФО, Финансы
19:24 10.11.2025
 
Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций

ЦБ: физлица в октябре стали главными нетто-покупателями акций на Мосбирже

Банк России - 10.11.2025
Банк России. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физические лица в России в октябре остались главными нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив их на 13,3 миллиарда рублей, несмотря на заметное снижение покупок относительно сентября (43,1 миллиарда рублей), следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.
"На вторичных биржевых торгах в октябре объемы нетто-покупок/продаж участников снизились до сопоставимых значений с августом. Основной спрос на рынке акций продолжают предъявлять физические лица, снизившие нетто-покупки с 43,1 миллиарда рублей в сентябре до 13,3 миллиарда рублей в октябре", - сообщается в материалах.
Также нетто-покупки совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств (на 4,5 миллиарда рублей), которые месяцем ранее были крупнейшими нетто-продавцами. Остальные участники рынка преимущественно продавали ценные бумаги.
Крупнейшие нетто-продажи акций в октябре совершили НФО в рамках доверительного управления, реализовавшие бумаг на 9,6 миллиарда рублей, также нетто-продавцами были кредитные организации, системно значимые банки перешли к продажам (на 2,9 миллиарда рублей), отмечает ЦБ.
РынокРОССИЯбанк РоссияНФОФинансы
 
 
