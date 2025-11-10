https://1prime.ru/20251110/aktsii-864392747.html

Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций

Физлица в России в октябре стали крупнейшими нетто-покупателями акций

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Физические лица в России в октябре остались главными нетто-покупателями акций на Мосбирже, купив их на 13,3 миллиарда рублей, несмотря на заметное снижение покупок относительно сентября (43,1 миллиарда рублей), следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России. "На вторичных биржевых торгах в октябре объемы нетто-покупок/продаж участников снизились до сопоставимых значений с августом. Основной спрос на рынке акций продолжают предъявлять физические лица, снизившие нетто-покупки с 43,1 миллиарда рублей в сентябре до 13,3 миллиарда рублей в октябре", - сообщается в материалах. Также нетто-покупки совершили некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств (на 4,5 миллиарда рублей), которые месяцем ранее были крупнейшими нетто-продавцами. Остальные участники рынка преимущественно продавали ценные бумаги. Крупнейшие нетто-продажи акций в октябре совершили НФО в рамках доверительного управления, реализовавшие бумаг на 9,6 миллиарда рублей, также нетто-продавцами были кредитные организации, системно значимые банки перешли к продажам (на 2,9 миллиарда рублей), отмечает ЦБ.

