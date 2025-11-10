https://1prime.ru/20251110/arest-864385194.html

В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.

