https://1prime.ru/20251110/arest-864385194.html
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:45+0300
2025-11-10T16:45+0300
2025-11-10T16:47+0300
общество
москва
рф
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384961_254:139:1303:729_1920x0_80_0_0_67db237efd30088bf7870bcf6aaeab15.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251105/sud-864261679.html
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864384961_250:80:1126:737_1920x0_80_0_0_8d5c16e419b3657e02e8e1b34b88d613.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , москва, рф, минпромторг
Общество , МОСКВА, РФ, Минпромторг
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
В Москве арестовали главу департамента Минпромторга Михаила Кузнецова