В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова - 10.11.2025
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова - 10.11.2025, ПРАЙМ
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T16:45+0300
2025-11-10T16:47+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы. "Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
общество , москва, рф, минпромторг
Общество , МОСКВА, РФ, Минпромторг
16:45 10.11.2025 (обновлено: 16:47 10.11.2025)
 
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова

В Москве арестовали главу департамента Минпромторга Михаила Кузнецова

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Арестован директор департамента Минпромторга России Михаил Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ , на срок 2 месяца 00 суток", - говорится в сообщении.
Суд отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры к экс-владельцу ЮГК
5 ноября, 19:19
5 ноября, 19:19
 
Общество МОСКВА РФ Минпромторг
 
 
