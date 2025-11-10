https://1prime.ru/20251110/birzha-864363229.html

Биржи АТР растут на новостях из США и данных по инфляции в Китае

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром в основном растут на фоне политических новостей из США и данных по инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.25 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,03%, до 3 996,26 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,2%, до 2 514,16 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,47% - до 26 363 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимался на 0,64%, до 8 825,7 пункта, южнокорейский KOSPI - на 2,99%, до 4 071,33 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,95%, до 50 770 пунктов. Мировые рынки обратили обратили внимание на политические новости из США. В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. После процедурного голосования сенат должен провести окончательное голосование, после которого пакет законопроектов должен быть принят палатой представителей и направлен президенту Дональду Трампу на подпись. "Рынки могут ощутить кратковременное облегчение, но возможно сохранение волатильности, вызванной новостными заголовками, до тех пор, пока не будет принято окончательное решение", - цитирует агентство Рейтер слова стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). В воскресенье были опубликованы данные по инфляции в Китае. Так, согласно данным государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) страны - основной показатель инфляции - в октябре вырос на 0,2% в годовом выражении.

