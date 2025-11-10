Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/birzha-864388757.html
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива - 10.11.2025, ПРАЙМ
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива
Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T18:02+0300
2025-11-10T18:02+0300
рф
александр новак
фнс россии
минфин
банк россия
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до конца 2026 года, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ - он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года № 669 и разработан в соответствии с поручением вице-премьера Александра Новака, а также по результатам проведенного ФАС 30 октября совещания с участием Федеральной налоговой службы (ФНС), Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития РФ, Банка России и нефтяных компаний. "Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Указанные сведения могут иметь стратегическое значение, добавляется там. Ввести эту меру предлагается до 31 декабря 2026 года. При этом согласно тексту планируемых изменений нефтяники продолжат направлять сведения о планируемых объемах продаж на биржу, в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
https://1prime.ru/20251029/krym-864047288.html
https://1prime.ru/20251106/toplivo-864286963.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_e52c8c166d8a5cdef0fe0c9fdef81cf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, александр новак, фнс россии, минфин, банк россия, энергетика
РФ, Александр Новак, ФНС России, Минфин, банк Россия, энергетика
18:02 10.11.2025
 
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива

ФАС предложила отменить обязанность Петербургской биржи публиковать планы продаж топлива

© РИА Новости . Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до конца 2026 года, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ - он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года № 669 и разработан в соответствии с поручением вице-премьера Александра Новака, а также по результатам проведенного ФАС 30 октября совещания с участием Федеральной налоговой службы (ФНС), Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития РФ, Банка России и нефтяных компаний.
Работа автозаправки - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
ФАС выявила признаки заключения картеля на АЗС в Крыму
29 октября, 20:02
"Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Указанные сведения могут иметь стратегическое значение, добавляется там.
Ввести эту меру предлагается до 31 декабря 2026 года.
При этом согласно тексту планируемых изменений нефтяники продолжат направлять сведения о планируемых объемах продаж на биржу, в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 06.11.2025
Россия начала экспорт дизельного топлива в Афганистан через Иран
6 ноября, 13:56
 
РФАлександр НовакФНС РоссииМинфинбанк Россияэнергетика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала