https://1prime.ru/20251110/birzha-864388757.html

Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива

Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива - 10.11.2025, ПРАЙМ

Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива

Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T18:02+0300

2025-11-10T18:02+0300

2025-11-10T18:02+0300

рф

александр новак

фнс россии

минфин

банк россия

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859882914_0:290:3829:2444_1920x0_80_0_0_efd7f8da4bdbf9f27f3e0336a982217e.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до конца 2026 года, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ - он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года № 669 и разработан в соответствии с поручением вице-премьера Александра Новака, а также по результатам проведенного ФАС 30 октября совещания с участием Федеральной налоговой службы (ФНС), Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития РФ, Банка России и нефтяных компаний. "Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Указанные сведения могут иметь стратегическое значение, добавляется там. Ввести эту меру предлагается до 31 декабря 2026 года. При этом согласно тексту планируемых изменений нефтяники продолжат направлять сведения о планируемых объемах продаж на биржу, в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.

https://1prime.ru/20251029/krym-864047288.html

https://1prime.ru/20251106/toplivo-864286963.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, александр новак, фнс россии, минфин, банк россия, энергетика