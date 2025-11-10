https://1prime.ru/20251110/birzha-864388757.html
Петербургскую биржу может перестать публиковать планы по продажам топлива
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до конца 2026 года, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ - он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года № 669 и разработан в соответствии с поручением вице-премьера Александра Новака, а также по результатам проведенного ФАС 30 октября совещания с участием Федеральной налоговой службы (ФНС), Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития РФ, Банка России и нефтяных компаний. "Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. Указанные сведения могут иметь стратегическое значение, добавляется там. Ввести эту меру предлагается до 31 декабря 2026 года. При этом согласно тексту планируемых изменений нефтяники продолжат направлять сведения о планируемых объемах продаж на биржу, в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Обязанность Петербургской биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации бензина и дизельного топлива и их изменениях предлагается отменить до конца 2026 года, соответствующий проект постановления правительства РФ подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ - он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ вносит изменения в постановление правительства от 29 апреля 2021 года № 669 и разработан в соответствии с поручением вице-премьера Александра Новака
, а также по результатам проведенного ФАС 30 октября совещания с участием Федеральной налоговой службы (ФНС
), Минэнерго, Минфина
, Минэкономразвития РФ
, Банка России
и нефтяных компаний.
"Целью проекта постановления является исключение обязанности биржи публиковать сведения о планируемых объемах реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива и их изменениях в связи с текущей геополитической обстановкой и необходимостью обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Указанные сведения могут иметь стратегическое значение, добавляется там.
Ввести эту меру предлагается до 31 декабря 2026 года.
При этом согласно тексту планируемых изменений нефтяники продолжат направлять сведения о планируемых объемах продаж на биржу, в ФАС и ФНС, а также по мотивированным запросам в Минэнерго, Минэкономразвития, Минфин и ЦБ.
