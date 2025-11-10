Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США - 10.11.2025, ПРАЙМ
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
2025-11-10T12:43+0300
2025-11-10T12:43+0300
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются вслед за позитивом на рынках в Азии и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% - до 9 755,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,06%, до 8 034,54 пункта, немецкий DAX - на 1,51%, до 23 915,5 пункта. Ранее в понедельник азиатские фондовые рынки закрылись уверенным ростом. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит также поднимаются в пределах 1-2%. Инвесторы реагируют на новости относительно политической ситуации в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. Акции британского производителя алкогольных напитков Diageo растут в цене примерно на 7% после сообщения о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года.
ПРАЙМ
2025
Новости
ПРАЙМ
12:43 10.11.2025
 
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Сотрудник биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются вслед за позитивом на рынках в Азии и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% - до 9 755,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,06%, до 8 034,54 пункта, немецкий DAX - на 1,51%, до 23 915,5 пункта.
Ранее в понедельник азиатские фондовые рынки закрылись уверенным ростом. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит также поднимаются в пределах 1-2%. Инвесторы реагируют на новости относительно политической ситуации в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны.
Акции британского производителя алкогольных напитков Diageo растут в цене примерно на 7% после сообщения о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года.
 
Заголовок открываемого материала