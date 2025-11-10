https://1prime.ru/20251110/birzhi-864374814.html
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник поднимаются вслед за позитивом на рынках в Азии и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.28 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,76% - до 9 755,6 пункта, французский CAC 40 - на 1,06%, до 8 034,54 пункта, немецкий DAX - на 1,51%, до 23 915,5 пункта. Ранее в понедельник азиатские фондовые рынки закрылись уверенным ростом. В то же время фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит также поднимаются в пределах 1-2%. Инвесторы реагируют на новости относительно политической ситуации в США. В понедельник американский сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны. Акции британского производителя алкогольных напитков Diageo растут в цене примерно на 7% после сообщения о назначении новым главой компании бывшего руководителя сети супермаркетов Tesco Дэйва Льюиса (Dave Lewis) со следующего года.
Европейские биржи растут вслед за позитивом на рынках в Азии и США
