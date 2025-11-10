https://1prime.ru/20251110/bolnichnyy-864372509.html
В России вырастет максимальный размер больничного
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда России. "В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году - до 8489,04 рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. "Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот", информирует граждан обо всех этапах процесса через портал госуслуг", - уточнили в сообщении.
