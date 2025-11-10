https://1prime.ru/20251110/bolnichnyy-864372509.html

В России вырастет максимальный размер больничного

В России вырастет максимальный размер больничного - 10.11.2025, ПРАЙМ

В России вырастет максимальный размер больничного

Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда... | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T12:01+0300

2025-11-10T12:01+0300

2025-11-10T12:01+0300

общество

финансы

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ec8b8652cbb13665973c527fbf07a09.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда России. "В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году - до 8489,04 рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. "Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот", информирует граждан обо всех этапах процесса через портал госуслуг", - уточнили в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, социальный фонд