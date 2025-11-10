Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырастет максимальный размер больничного - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251110/bolnichnyy-864372509.html
В России вырастет максимальный размер больничного
В России вырастет максимальный размер больничного - 10.11.2025, ПРАЙМ
В России вырастет максимальный размер больничного
Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда... | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T12:01+0300
2025-11-10T12:01+0300
общество
финансы
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ec8b8652cbb13665973c527fbf07a09.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда России. "В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году - до 8489,04 рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. "Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот", информирует граждан обо всех этапах процесса через портал госуслуг", - уточнили в сообщении.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_193c51ad485b37abfb6132ff74eeddb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, социальный фонд
Общество , Финансы, Социальный фонд
12:01 10.11.2025
 
В России вырастет максимальный размер больничного

Соцфонд: в 2026 г максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тысячи рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Размер максимально возможной суммы оплаты больничного в день увеличится до 6,8 тысячи рублей в следующем году, сообщили в телеграм-канале Социального фонда России.
"В следующем году работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году - до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2027 году максимальный размер больничного вырастет до 7860,27 рублей, а в 2028 году - до 8489,04 рублей. Такое повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов.
"Благодаря переходу на проактивный формат в 2021 году и отказу от бумажных листков, фонд теперь получает данные об открытии и закрытии больничного напрямую от медучреждений, сам собирает информацию для назначения пособия, а недостающие данные запрашивает у работодателя через систему "Социальный электронный документооборот", информирует граждан обо всех этапах процесса через портал госуслуг", - уточнили в сообщении.
 
ОбществоФинансыСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала