Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн

2025-11-10T03:16+0300

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской таможни. Стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30% - в годовом. В результате Россия была седьмым основным импортером кофе из Бразилии. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, а в тройку еще входили США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона). При этом в физическом выражении за месяц бразильский экспорт подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился - на 2,5%, составив 11,8 тысячи тонн. Причина - рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия, на четверть за год. С начала года российские компании приобрели на бразильском рынке 57,7 тысячи тонн кофе на 362,4 миллиона долларов против 51 тысячи тонн на 211,8 миллиона годом ранее.

