Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн - 10.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251110/brazilija-864359103.html
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн - 10.11.2025, ПРАЙМ
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн
Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской таможни. | 10.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-10T03:16+0300
2025-11-10T03:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
бразилия
германия
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864359103.jpg?1762733762
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской таможни. Стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30% - в годовом. В результате Россия была седьмым основным импортером кофе из Бразилии. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, а в тройку еще входили США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона). При этом в физическом выражении за месяц бразильский экспорт подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился - на 2,5%, составив 11,8 тысячи тонн. Причина - рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия, на четверть за год. С начала года российские компании приобрели на бразильском рынке 57,7 тысячи тонн кофе на 362,4 миллиона долларов против 51 тысячи тонн на 211,8 миллиона годом ранее.
бразилия
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, бразилия, германия, сша
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ, ГЕРМАНИЯ, США
03:16 10.11.2025
 
Бразилия увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн

Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных $74,4 млн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Бразилия в октябре увеличила экспорт кофе в Россию до рекордных 74,4 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные бразильской таможни.
Стоимость поставок выросла почти в шесть раз в месячном выражении и на 30% - в годовом.
В результате Россия была седьмым основным импортером кофе из Бразилии. Лидером была Германия с 267,3 миллиона долларов, а в тройку еще входили США (140,2 миллиона) и Италия (118,4 миллиона).
При этом в физическом выражении за месяц бразильский экспорт подскочил в 5,5 раза, а за год, наоборот, немного сократился - на 2,5%, составив 11,8 тысячи тонн. Причина - рост цен на кофе сорта арабика, крупнейшим производителем которого является Бразилия, на четверть за год.
С начала года российские компании приобрели на бразильском рынке 57,7 тысячи тонн кофе на 362,4 миллиона долларов против 51 тысячи тонн на 211,8 миллиона годом ранее.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБРАЗИЛИЯГЕРМАНИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала