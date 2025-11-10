https://1prime.ru/20251110/dagestan-864366156.html
В Дагестане завершили расследование дела экс-замминистра образования
происшествия
россия
дагестан
рф
ск рф
МАХАЧКАЛА, 10 ноя - ПРАЙМ. Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя министра образования и науки Дагестана, обвиняемого в получении взяток на сумму более 60 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. В начале ноября 2024 года СК России сообщил о задержании бывшего замглавы минобрнауки Дагестана по подозрению во взяточничестве. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о Халиде Нурмагомедове, который был освобожден от должности в сентябре того года. "Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования и науки республики Дагестан. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)… Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения", – говорится в сообщении. По данным следствия, с 2013 по 2023 годы чиновник получал взятки от представителя коммерческой организации – всего 60 миллионов рублей – за содействие в заключении 15 государственных контрактов на выполнение ремонтно-строительных работ в подведомственных министерству образовательных учреждениях. Общая сумма контрактов – более 160 миллионов рублей. Кроме того, выяснили в СК, в 2012 году обвиняемый получил взятку в 400 тысяч рублей от представителя другой коммерческой структуры за аналогичные действия по содействию в заключении контракта на строительство школы.
