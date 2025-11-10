Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девушку публично расстреляли за видео в TikTok - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/devushka-864362452.html
2025-11-10T07:26+0300
2025-11-10T07:26+0300
мали
ливия
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
мали, ливия, tiktok
МАЛИ, ЛИВИЯ, TikTok
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На севере Мали похитили и казнили девушку за то, что она публиковала видео в TikTok, пишет портал SCMP со ссылкой на местные власти.
"Предполагаемые джихадисты на севере Мали похитили молодую женщину, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее", — говорится в публикации.
Как рассказал брат погибшей, ее обвинили в том, что она сообщала малийской армии о передвижениях джихадистов. По его словам, после похищения девушку отвезли на мотоцикле на Центральную площадь в городе Тонка, где впоследствии застрелили.
На севере Мали сохраняется напряженная ситуация. Кризис в стране стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии — тогда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.
 
МАЛИЛИВИЯTikTok
 
 
