Девушку публично расстреляли за видео в TikTok

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. На севере Мали похитили и казнили девушку за то, что она публиковала видео в TikTok, пишет портал SCMP со ссылкой на местные власти."Предполагаемые джихадисты на севере Мали похитили молодую женщину, которая публиковала посты в TikTok, а затем публично казнили ее", — говорится в публикации.Как рассказал брат погибшей, ее обвинили в том, что она сообщала малийской армии о передвижениях джихадистов. По его словам, после похищения девушку отвезли на мотоцикле на Центральную площадь в городе Тонка, где впоследствии застрелили.На севере Мали сохраняется напряженная ситуация. Кризис в стране стал следствием свержения в 2011 году режима Муамара Каддафи в Ливии — тогда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

