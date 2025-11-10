Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него - 10.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251110/dmitriev-864370188.html
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него - 10.11.2025, ПРАЙМ
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
2025-11-10T11:30+0300
2025-11-10T11:30+0300
финансы
банки
рф
дубай
кирилл дмитриев
владимир зеленский
рфпи
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1b/862873826_0:0:2619:1473_1920x0_80_0_0_45cdb12f88b8b8cf600586b614d5c74e.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "наградой" санкции Владимира Зеленского против него. Накануне Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ. &quot;За выходные получил две награды: санкции от Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами&quot;, - написал Дмитриев в Telegram.Премию "Эмблема Мундус" (Emblem Mundus) за содействие диалогу и миру между народами Дмитриев получил в воскресенье в Дубае.
рф
дубай
финансы, банки, рф, дубай, кирилл дмитриев, владимир зеленский, рфпи, санкции против рф
Финансы, Банки, РФ, Дубай, Кирилл Дмитриев, Владимир Зеленский, РФПИ, санкции против РФ
11:30 10.11.2025
 
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него

Глава РФПИ Дмитриев назвал санкции Зеленского против него наградой

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "наградой" санкции Владимира Зеленского против него.
Накануне Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ.

"За выходные получил две награды: санкции от Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами", - написал Дмитриев в Telegram.

Премию "Эмблема Мундус" (Emblem Mundus) за содействие диалогу и миру между народами Дмитриев получил в воскресенье в Дубае.
 
ФинансыБанкиРФДубайКирилл ДмитриевВладимир ЗеленскийРФПИсанкции против РФ
 
 
