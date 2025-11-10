https://1prime.ru/20251110/dmitriev-864370188.html
Дмитриев прокомментировал санкции Зеленского, введенные против него
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "наградой" санкции Владимира Зеленского против него. Накануне Зеленский ввёл санкции против главы РФПИ. "За выходные получил две награды: санкции от Зеленского и Emblem Mundus, которую вручают за развитие диалога и построение мостов между странами", - написал Дмитриев в Telegram.Премию "Эмблема Мундус" (Emblem Mundus) за содействие диалогу и миру между народами Дмитриев получил в воскресенье в Дубае.
