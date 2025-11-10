Доллар стабилен к евро после трех дней роста
Доллар почти не меняется к евро после трех торговых сессий роста
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара почти не меняется по отношению к евро в понедельник вечером после трех торговых сессий роста подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.31 мск курс евро к доллару опускался до 1,1565 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1566 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 154,11 иены с уровня прошлого закрытия в 153,43 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) не менялся по отношению к уровню предыдущего закрытия в 99,6 пункта.
По итогам трех прошедших торговых дней евро подорожал к доллару на 0,8%. Трейдеры находятся в ожидании окончания шатдауна американского правительства, после которого вновь будет публиковаться макростатистика по стране.
В понедельник сенат США в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить самый продолжительный шатдаун в истории страны, продолжающийся с 1 октября.
Кроме того, глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт предположил в воскресенье, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун в Соединенных Штатах продолжится. А глава минфина Скотт Бессент заявил, что экономическая ситуация в Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства.
"Я опасаюсь, что, по крайней мере в первую очередь, когда мы получим достаточно данных, они окажутся несколько разочаровывающими для экономики США", - приводит агентство Рейтер заявление валютного стратега Societe Generale Кита Джакса (Kit Juckes).