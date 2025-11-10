Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO - 10.11.2025
Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO
2025-11-10T10:42+0300
2025-11-10T10:42+0300
экономика
дом.рф
россия
торги
биржевые торги
мосбиржа
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует провести IPO в ноябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Компания планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, все средства от размещения компания направит на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее. Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей.
дом.рф, россия, торги, биржевые торги, мосбиржа
Экономика, Дом.РФ, РОССИЯ, Торги, биржевые торги, Мосбиржа
10:42 10.11.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует провести IPO в ноябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании.
"Компания планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, все средства от размещения компания направит на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее.
Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей.
 
ЭкономикаДом.РФРОССИЯТоргибиржевые торгиМосбиржа
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
