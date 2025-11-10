https://1prime.ru/20251110/dom-864369011.html

Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO

Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO - 10.11.2025, ПРАЙМ

Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO

"Дом.РФ" планирует провести IPO в ноябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании. | 10.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-10T10:42+0300

2025-11-10T10:42+0300

2025-11-10T10:42+0300

экономика

дом.рф

россия

торги

биржевые торги

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859931297_0:218:2864:1829_1920x0_80_0_0_3639337c88407326da1b1e3b2493821e.jpg

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует провести IPO в ноябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Компания планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, все средства от размещения компания направит на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее. Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дом.рф, россия, торги, биржевые торги, мосбиржа