Компания "Дом.РФ" сообщила о планах провести IPO

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. "Дом.РФ" планирует провести IPO в ноябре 2025 года, сообщила пресс-служба компании. "Компания планирует получение листинга акций и начало торгов на Московской бирже в ноябре 2025 года. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. Инвесторам будут предложены исключительно акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии компании", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, все средства от размещения компания направит на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. Количество акций, размещаемых в рамках IPO, будет определено по результатам сбора книги заявок и объявлено позднее. Ранее сообщалось, что "Дом.РФ" рассчитывает, что объем первичного размещения акций госкомпании на бирже будет близок к 30 миллиардам рублей.
